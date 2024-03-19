Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта подписал постановление об утверждении инвестиционного договора по организации производства электрических и гибридных транспортных средств BYD и их комплектующих частей в Узбекистане.

Напомним, «Узавтосаноат» и китайская BYD Auto договорились об организации в Узбекистане производства автомобилей полного цикла ещё в августе 2022 года. До этого стороны проводили изучение автомобильного рынка.

29 декабря 2022 года «Узавтосаноат» (60% доли) и BYD Europe B. V. (Нидерланды, 40%) учредили совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory. 26 сентября 2023 года между правительством Узбекистана и инвестором был подписан договор по реализации проекта. Бренд BYD официально представлен в Узбекистане с начала 2023 года.

Из постановления следует, что инвестор и СП в рамках обязательств должны привлечь на протяжении всего периода реализации проекта инвестиции в общем объёме 160 млн долларов США, в том числе прямые иностранные инвестиции в размере 60 млн долларов.

На первом этапе в течение 2024 года планируется запустить производство электромобилей и гибридных автомобилей методом мелкоузловой сборки (CKD) с доведением мощности производства до 50 тысяч единиц. На последующих этапах реализации проекта мощности планируется нарастить до 500 тысяч в год,

Инвестор должен оказать содействие в поэтапной локализации производства на отечественных предприятиях комплектующих и запасных частей для производимых автомобилей, включая стекла, сиденья, пластиковые детали и бамперы, а также создать 1000 рабочих мест.

Кроме того, инвестор обязуется направлять средства совместного предприятия на проведение исследований и регулярное повышение квалификации местного персонала, в том числе на предприятиях BYD за рубежом.

Президент поручил Министерству инвестиций, промышленности и торговли, компании «Узавтосаноат» провести переговоры с BYD о включении в договор, помимо планов о достижении мощности производства до 500 тысяч в год, положения о доведении уровня локализации до 60%, создании 10 тысяч рабочих мест, а также расширении перечня государств, в которые будут экспортироваться автомобили на постоянной основе, помимо экспортных государств, определённых СП.

В договор также планируется включить вопросы разработки мер защиты интересов потребителей по приобретению качественных и безопасных электромобилей и гибридных автомобилей, обеспечения их соответствия местным климатическим условиям и оказания гарантийных сервисных услуг, создания равных условий при предоставлении льгот и преференций всем предприятиям, производящим автомобили, в том числе инвестору.

Как мы сообщали ранее, в этом же постановлении сообщается, что компания BYD попросила правительство Узбекистана ограничить «неупорядоченный» импорт электромобилей и гибридных автомобилей. Это объясняется тем, что импортируемые в частном порядке модели не адаптированы к местному климату и дорожным условиям, а также не имеют официальной гарантии.

Президент поручил Министерству экономики и финансов, Министерству инвестиций, промышленности и торговли и компании «Узавтосаноат» до 1 июля внести в Кабинет министров предложения, направленные на реализацию требования инвестора по урегулированию импорта электромобилей и гибридных автомобилей под брендом BYD на основании действующего законодательства, в том числе актов законодательства о конкуренции, а также принципов Всемирной торговой организации.