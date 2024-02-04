На уходящей неделе был объявлен ряд отставок и назначений. Министром высшего образования, науки и инноваций стал Конгратбай Шарипов. Пост председателя Национальной телерадиокомпании покинул Алишер Хаджаев (руководил компанией с 2005 года). Руководителем НТРК назначен Абдурашид Джурабаев. Дилшод Кенжаев и Узокбой Бегимкулов освобождены от должностей замминистра дошкольного и школьного образования. Вместо них назначены Фарход Бокиев и Сардор Раджабов. Место Минхожиддина Хожиматова на посту главы Центра духовности и просветительства занял Отабек Хасанов.

Президент объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову, начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и главе «Тошшахартрансхизмат» Анвару Джураеву.

Президент подписал закон о статусе педагога. В нём закреплён запрет на привлечение педагогов к благоустройству, сельхозработам, сбору сведений о долгах населения и занятости выпускников, а также на принуждение к покупке товаров и услуг. Участие в организации выборов и переписи населения должно быть добровольным и оплачиваемым.

Туристический центр в Бухаре всё-таки построят на изначально запланированном месте. На площади 32,6 га, где планируется возвести центр, расположены десятки гособъектов, включая здания хокимиятов и стадион. Проект приостанавливали в прошлом году после недовольства граждан.

Джахонгир Артыкходжаев дал первое обширное интервью блогерам и журналистам после ухода с поста хокима Ташкента. В нём он признал, что за время его работы в хокимияте «было много недостатков и ошибок, которых можно было избежать». Экс-хоким сказал, что не спрашивал президента о причинах увольнения и никогда не обсуждает его решения. Предприниматель, чья компания владела парком Magic City, также рассказал, как зарождался проект, и почему он решил продать этот бизнес.

Футболисты Узбекистан потерпели поражение от Катара и завершили участие в Кубке Азии по футболу. Исход встречи решила серия пенальти. Наставник сборной Узбекистана Сречко Катанец заявил, что не нужно расстраиваться из-за поражения, поскольку команда выступила отлично, и игроки «выложились на 120%».

Фото: Troll.uz.

Ташкентская ТЭС (ТашГРЭС) оштрафована за загрязнение воздуха и почвы в январе на 1 млрд сумов. ТЭС в качестве основного топлива использует газ, но иногда сжигает мазут, из-за чего столицу накрывает смог. В первые дни февраля из трубы ТЭС продолжали дымить.

Чиновников, осуждённых за должностные преступления, в 2023 году стало больше почти на 15%. К уголовной ответственности были привлечены 3575 должностных лиц. Основной вид преступлений, лидирующий с большим отрывом, — хищение имущества. Чиновников республиканского уровня осуждено на 55% меньше, чем в 2022-м.

На работу на общественном транспорте предлагается обязать приезжать раз в месяц руководителей и работников госорганов в Ташкенте. Акция «День без автомобиля» проводится в Узбекистане с 2018 года, но без жёстких требований и ограничений.

«Столько работников, где результат?» Президент раскритиковал комплекс вице-премьера Ачилбая Раматова, куда входят 3 министерства и ведомства, 3 инспекции, 5 компаний, 11 руководителей, 41 заместитель, 12 тысяч руководящих сотрудников и 224 замхокима. «Люди больше всего недовольным этим комплексом», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Окончательно отказаться от бензина Аи-80 с 2025 года поручил президент Узбекистана. Он также поставил задачу разработать механизмы по снижению вреда экологии от большегрузов, автомобилей старше 10 лет и использования топлива ниже стандарта Евро-4.

В отношении должностных лиц 12 компаний по аренде и лизингу автомобилей возбуждены уголовные дела. По данным Комитета по конкуренции, в большинстве случаев компании получают от клиентов аванс за машину, но не поставляют её в указанный срок, а деньги не возвращают.

Узбекистан поднялся в Индексе восприятия коррупции от Transparency International на 5 позиций и занял 121-е место из 180. При этом эксперты организации отметили, что для дальнейшей борьбы с коррупцией необходимы «всеобъемлющие реформы».

Как Нурсултан Назарбаев вспоминает Ислама Каримова? 30 января отмечался день рождения первого президента Узбекистана. «Газета.uz» опубликовала выдержки из мемуаров первого президента Казахстана. В них — о соревнованиях по задержке дыхания с Борисом Ельциным, введении сум-купона в один день с тенге Казахстана и другом.

Выставка «Тоннель памяти», посвящённая движению джадидизма и памяти его лидеров-реформаторов Бехбуди, Фитрата и Чулпана, проходит в Галерее НБУ. Она демонстрирует, к чему приводят молчание и общественная «амнезия», а также рассказывает, почему историю нужно помнить, а не переписывать.

Колонка. Рак молочной железы — один из лидеров по смертности среди онкозаболеваний в Узбекистане, но излечим на ранних стадиях. Для диагностирования нужны маммографы, обученные радиологи и рентген-лаборанты, говорится в колонке Офиса достижения результатов при Агентстве стратегических реформ для «Газеты.uz».

Колонка: Как говорит недвижимость и зачем понимать её язык. Рынок недвижимости Узбекистана находится на заре развития, но тенденция «купить подешевле, чтобы продать подороже» уже меняется. Сегодня формируется спрос на умение эффективно использовать помещения. Почему это важно и как научиться это делать — в колонке аналитика недвижимости Дениса Соколова.

Фото: Ташкент — город рекламы. Наш бизнес обожает наружную рекламу: без пёстрых баннеров и ослепительных LED-экранов могут ведь и не заметить. Не стремясь к единому стилю и лаконичности своего облика, Ташкент позволил рекламе съесть архитектуру, деревья и людей. Как город уступил жителей афишам и мониторам — в нашей фотоподборке.

Фото. Кишлак Гилан в Кашкадарьинской области — обязательный пункт посещения в путеводителе по самобытному Узбекистану. Однако зимой туристы редко доезжают до труднодоступного посёлка. Фотожурналист Холида Мусулмон посетила деревню незадолго до Нового года. Мороз и сельская жизнь — в её фотоистории.

Какая погода ожидается в феврале? Для последнего месяца зимы в Узбекистане характерны значительные погодные колебания — от весеннего потепления к зимним морозам. В этом году месяц начался с холодной погоды и осадков. Однако в дальнейшем дневная температура может достигать +18 градусов.

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