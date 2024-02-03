В руководящем составе Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана произошли изменения. От должностей заместителей министра освобождены Дилшод Кенжаев и Узокбой Бегимкулов. Их имена на этой неделе были удалены с раздела о руководстве на сайте министерства.

Скриншот архивной страницы сайта МДШО.

Как сообщило в субботу УзА, новыми заместителями министра стали Фарход Эсанович Бокиев и Сардор Бахтиёрович Раджабов.

Фарход Бокиев (1980 года рождения) до этого был заместителем председателя Комитета по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Сената Олий Мажлиса. Он был избран сенатором в январе 2020 года. Ранее также занимал должность руководителя управления Агентства информации и массовых коммуникаций по Сырдарьинской области.

Сардор Раджабов (1988) до назначения работал директором Департамента оценки качества образования, лицензирования и аккредитации министерства, а ранее (с июля 2020 года) — заместителем директора Государственного центра тестирования. Выпускник Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (2008 — бакалавриат, 2018 — магистратура).