Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от Катара в четвертьфинале Кубка Азии. Матч, прошедший 3 февраля в катарском Эль-Хауре, завершился со счётом 1:1 в основное время и 3:2 в серии пенальти.

С первых минут действующие чемпионы и хозяева турнира начали оказывать давление создали несколько опасных моментов. Первый гол случился на 27-й минуте. Нападающий Хассан Аль-Хаидос прошёл по правому флангу и пробил, мяч коснулся руки вратаря Уткира Юсупова и влетел в ворота. Автогол записали на Юсупова.

После пропущенного гола узбекистанцы побежали вперёд и организовали ряд атак. Остон Урунов прострелил на набегающего в штрафную Азиза Тургунбоева, но оборона Катара смогла отразить опасность.

Во втором тайме Узбекистан усилил давление. Полузащитник Аббосбек Файзуллаев заставил выбежать вратаря соперника, который совершил на нём фол и получил жёлтую карточку.

На 59-й минуте Одилжон Хамробеков сравнял счёт, пробив в правый угол ворот.

На 77-й минуте главный тренер Узбекистана Сречко Катанец получил жёлтую карточку после того, как эмоционально отреагировал на решение судьи не фиксировать фол на игроке национальной сборной.

В основное время стороны больше не забили голов и игра перешла в экстра-таймы, но и там команды не смогли изменить счёт.

В серии пенальти были точнее футболисты Катара — 3:2.

В полуфинале турнира сыграют пары Катар — Иран и Южная Корея — Иордания.





Составы





Статистика





Видео

Фото



