Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от Катара в четвертьфинале Кубка Азии. Матч, прошедший 3 февраля в катарском Эль-Хауре, завершился со счётом 1:1 в основное время и 3:2 в серии пенальти.

С первых минут действующие чемпионы и хозяева турнира начали оказывать давление создали несколько опасных моментов. Первый гол случился на 27-й минуте. Нападающий Хассан Аль-Хаидос прошёл по правому флангу и пробил, мяч коснулся руки вратаря Уткира Юсупова и влетел в ворота. Автогол записали на Юсупова.

После пропущенного гола узбекистанцы побежали вперёд и организовали ряд атак. Остон Урунов прострелил на набегающего в штрафную Азиза Тургунбоева, но оборона Катара смогла отразить опасность.

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Во втором тайме Узбекистан усилил давление. Полузащитник Аббосбек Файзуллаев заставил выбежать вратаря соперника, который совершил на нём фол и получил жёлтую карточку.

На 59-й минуте Одилжон Хамробеков сравнял счёт, пробив в правый угол ворот.

На 77-й минуте главный тренер Узбекистана Сречко Катанец получил жёлтую карточку после того, как эмоционально отреагировал на решение судьи не фиксировать фол на игроке национальной сборной.

В основное время стороны больше не забили голов и игра перешла в экстра-таймы, но и там команды не смогли изменить счёт.

В серии пенальти были точнее футболисты Катара — 3:2.

В полуфинале турнира сыграют пары Катар — Иран и Южная Корея — Иордания.

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катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол

катар, кубок азии 2023 года, футбол