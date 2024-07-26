В социальных сетях распространилось видео с рекламой о мероприятии с падающими с неба лентами, его планировалось провести 28 июля в парке «Анхор Локомотив» в Ташкенте. Ситуацию изучили сотрудники столичного Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, сообщила пресс-служба Министерства экологии.

Выяснилось, что в амфитеатре парка планировалось организовать обычное ленточное шоу с участием аниматоров без запуска лент в небо. Обещанные «падающие с неба ленты» были упомянуты в видео для привлечения внимания, рассказали в Минэкологии.

«Организаторам праздника объяснили, что подобные шоу вызывают загрязнение окружающей среды и вредны для экологии. В результате запланированное ленточное шоу было отменено», — говорится в сообщении.

Министерство экологии призвало руководителей парков, зон отдыха и других развлекательных объектов не устраивать шоу, наносящие вред окружающей среде, и напомнило, что за любой ущерб экологии законом предусмотрена ответственность.