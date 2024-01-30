Мемуары бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышли в свет 1 декабря 2023 года. Книгу, изданную на казахском и русском языках, раскупили в первые же дни. Экземпляр мемуаров Нурсултан Назарбаев подарил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Фото: Маъмуржон Обраҳматов / «Газета.uz»



В воспоминаниях первого главы Казахстана, изложенных на 700 страницах, тесно переплелись частная жизнь и политическая история. Назарбаев рассказывает о том, как складывались и развивались отношения с мировыми державами и ближайшими соседями. Часть мемуаров посвящена Узбекистану и Исламу Каримову.

По случаю дня рождения первого президента Узбекистана «Газета.uz» публикует отрывки из книги Нурсултана Назарбаева, которые касаются истории взаимоотношений двух республик и воспоминаний об Исламе Каримове.

Как провалился проект Туркестанской конфедерации

В воспоминаниях о событиях, предшествовавших распаду СССР и возникновению нового союза независимых республик — Содружества Независимых Государств (СНГ), Нурсултан Назарбаев пишет, что огромная страна могла расколоться на славянский и тюркский союзы.

«13 декабря в столице Туркменистана — Ашгабаде собрались руководители центральноазиатских республик: С. Ниязов, И. Каримов, А. Акаев, Р. Набиев и я. Как только сели за стол переговоров, туркменская сторона выдвинула на обсуждение подготовленный в качестве ответа на Беловежские соглашения проект о создании Тюркского союза, то есть конфедерации государств Центральной Азии. В проекте осуждались действия руководителей славянских стран.

Отмечая большую опасность такого разделения, я предложил не принимать решение в официальной форме. Ельцин настойчиво агитировал нас присоединиться к тройственному союзу. Он сильно испугался возможности создания союза тюркских государств. Проанализировав столь сложную и противоречивую ситуацию, я заявил: «Мы не присоединимся к такому союзу трёх стран. Возможно, необходимо на общей встрече обсудить не беловежский, а общий для всех нас вопрос о создании равноправного нового союза».

«Славяне» приняли мои доводы. Для этого я предложил в ближайшее время встретиться в Алматы и узаконить образование Содружества. Президенты согласились со мной и попросили довести до сведения «славян» требование, чтобы подписывающие будущее соглашение стороны имели равные права. К нашей чести, мы сумели принять новое разумное решение.

Из фотоальбома «Ислам Каримов: Человек-Эпоха».



В ту трудную пору центральноазиатские республики сделали всё возможное, чтобы предотвратить тюрко-славянское противостояние. Даже страшно подумать, что бы было, если бы мы пошли на поводу у тех, кто стремился разъединить народы по этническим и конфессиональным признакам, кто призывал без промедления учредить Туркестанскую конфедерацию. Эту опасность, конечно, почуяли и «славяне».

Б. Н. Ельцин несколько раз звонил в Ашгабад и спрашивал, что решили. Волновался. Пока не закончилась встреча в Ашгабаде, все три руководителя, участвовавшие в беловежской встрече, да и сам М. С. Горбачёв почти каждый час переговаривались со мной. Поддержка моей линии со стороны И. Каримова окончательно решила судьбу дела.

В конце концов мы решили начать диалог со славянскими республиками, не допустить распада СССР по оси Европа — Азия. Мы заявили, что в создаваемое Содружество войдём не как присоединившиеся стороны, а как полноправные учредители. Нас пригласили в Беларусь, чтобы подписать документы. Мы не согласились. Ибо в таком случае мы бы действительно оказались в роли «присоединившихся». Я предложил следующую встречу провести в Казахстане. Предложение было принято. Мы договорились не откладывая в долгий ящик собраться в Алматы и совместно решить судьбу СССР".

Как Узбекистан раньше других стран узнал о внедрении национальной казахстанской валюты

Устав от непонятной денежно-кредитной политики и от того, что Россия не выполняла свои обещания, Казахстан осенью 1993 года ввёл собственную национальную валюту. Вспоминая события того времени, Назарбаев отметил, что соседние страны, в частности Узбекистан, были предупреждены раньше, чем народ Казахстана, о внедрении вместо советских или российских рублей национальных монет (тенге).

«Задолго до этого Казахстан открыто и честно предупредил соседние государства о том, что будет вводить свою валюту. Первым из этих государств был Узбекистан. Соседняя республика сталкивалась с проблемами в рублёвой зоне, как и мы, к тому же она была нашим важным партнёром, с которым у нас имелись тесные экономические связи. Я предварительно договорился с президентом И. Каримовым, что мы введём наши национальные валюты в один день, в один час, что никакого ущерба друг для друга не причиним. Так и поступили. Узбекистан ввёл свой сум тоже 15 ноября 1993 года».

Для справки: В Узбекистане с 15 ноября 1993 года введены сум-купоны, а с 1 июля 1994 года полноценная национальная валюта — сум.

О том, как Каримов критиковал ЕврАзЭС и всё-таки присоединился к нему

В 1994 году Нурсултан Назарбаев выступил с лекцией в Московском государственном университете (МГУ). В своей речи он заявил о необходимости вступления независимых государств-участников СНГ в новую форму взаимоотношений и создания для этого единого экономического пространства. В качестве примера первый президент Казахстана привёл Европейский союз. Благодаря этому выступлению Назарбаев признан одним из основателей Евразийского экономического сообщества, на базе которого позже возник Евразийский экономический союз (ЕврАзЭс). Бывший лидер Казахстана вспоминает, что его инициатива долгое время подвергалась критике, в частности, со стороны Ислама Каримова, но по итогу он согласился присоединить Узбекистан в статусе наблюдателя.

«Данный проект не сразу был поддержан и в самом Казахстане. Одни поддержали интеграцию, другие, в основном поддерживая её, в то же время предложили ограничить в определённой степени, третьи посчитали, что интеграционные процессы сейчас не нужны. Не поддержали моё предложение президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Туркменистана Сапармурад Ниязов.

Рой Медведев писал: «Выступление Н. Назарбаева в МГУ вызвало весьма оживлённое по тем временам обсуждение в российской и международной печати. При этом многие учёные и общественные деятели активно поддержали его предложения. Но ведущие политики стран СНГ или просто их проигнорировали, или отнеслись к ним явно отрицательно. Так, весьма критически отозвался о евразийском проекте президент Узбекистана Ислам Каримов. „Что нового в идее Евразии? — говорил он в интервью „Независимой газете“. — Ещё раз говорю: создать политические надстроечные структуры и в этих структурах занять соответствующую полку. Грубо, жёстко, но это правда“. Эта оценка была несправедливой и искажала цель проекта. Нурсултан Назарбаев не предлагал создавать никаких политических надстроечных структур. Он решительно настаивал на сохранении государственного и национального суверенитета стран СНГ. Речь шла о более тесном экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области безопасности».

Из фотоальбома «Ислам Каримов: Человек-Эпоха».



Руководители Узбекистана и Туркменистана считали, что подобные вопросы можно оставить на потом. Мне кажется, мои друзья не учли, что этот процесс будет идти поэтапно, эволюционным путём и продлится определённое время. Впоследствии многое изменилось. Даже Узбекистан, в течение десятилетия не поддерживавший интеграционные инициативы Казахстана, в конце 2005 года заявил о намерении присоединиться к Евразийскому экономическому сообществу, а через несколько месяцев, в начале 2006 года, присоединился к ЕврАзЭС в качестве наблюдателя. Хочу с удовлетворением констатировать, что избранный в 2016 году президент Шавкат Мирзиёев с первых дней проводит политику укрепления связей с братскими странами".

Для справки: Узбекистан вышел из ЕврАзЭС в 2008 году «из-за сомнений в эффективности этого межгосударственного объединения». В 2015 году на базе ЕврАзЭС создаётся Евразийский экономический союз. Узбекистан присоединился к нему в качестве наблюдателя в 2020 году.

О примирении Турции и России в Ташкенте

24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский боевой самолёт из-за нарушения воздушного пространства страны. После этого инцидента отношения между двумя странами резко ухудшились. Нурсултан Назарбаев писал, что приложил много усилий для восстановления дружеских отношений между Турцией и Россией, в частности, предложил Турции написать письмо Путину от имени Эрдогана. Турция одобрила предложение и подготовила текст письма совместно с казахстанскими дипломатами. Большим событием также стало вручение письма представителям России.

«В конце концов развязка этого узла состоялась в Ташкенте.

23 июня 2016 года в столице Узбекистана проходило совещание руководителей государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Согласно договорённости между нами, президент Турции должен был отправить президенту России копию того письма. Посол Ж. Туймебаев сообщил, что Р. Эрдоган решил отправить не копию, а оригинал. Для этого Эрдоган намерен направить в Ташкент специальным самолётом своего помощника Ибрагима Калына.

В связи с этим возник ещё один вопрос. Узбекская сторона закрыла небо своей столицы: это обычное дело, что при проведении таких крупных мероприятий с участием глав государств аэропорт конкретного города в интересах безопасности не принимает никакие другие самолёты. Так делаем и мы. Так делают все.

Из фотоальбома «Ислам Каримов: Человек-Эпоха».



Теперь стали рассматривать второй вариант, по которому самолёт турецкого президента садится в Шымкенте, а Ибрагим Калын на вертолёте доставляется до границы, откуда на машине посольства Казахстана его привозят в загородную резиденцию «Дурмен». Но тут благодаря нашим дружеским взаимоотношениям с Исламом Абдуганиевичем Каримовым вопрос был решён: узбекский президент разрешил посадить турецкий борт в Ташкенте. В это время турецкий самолёт, в котором ещё не знали, какой именно аэропорт его примет, коротал время в небе над Казахстаном. У него заканчивалось топливо.

Наконец борт приземлился, Калын добрался до резиденции и успел вручить нам письмо. Говорю «успел», потому что Владимир Путин сразу после завершения саммита ШОС должен был лететь из Ташкента с официальным визитом в Пекин. Нурлан Онжанов вручил письмо Эрдогана помощнику Путина Юрию Ушакову. Президент России при мне вскрыл конверт, внимательно прочитал и с недовольным видом произнёс несколько слов. В это время я сказал: «Владимир Владимирович, Эрдоган протянул Вам руку, поддержите его». Российский лидер прислушался, проявил присущую ему мудрость. Он не только согласился со мной, но и поддержал моё предложение поговорить с Эрдоганом по телефону.

Вскоре В. Путин и Р. Эрдоган переговорили по телефону. На следующий день президент Турции позвонил мне, поблагодарил и подчеркнул: «Турецкий народ никогда не забудет эту историческую важную миссию Президента Республики Казахстан». Чуть позже, 16 августа 2016 года, при встрече в Сочи российский президент В. Путин тоже выразил свою благодарность. «Вы упомянули о восстановлении российско-турецких отношений. В этой связи хотел бы Вас поблагодарить за те усилия, которые Вы предприняли, имею в виду Вашу посредническую миссию. Как видим, она увенчалась успехом», — сказал Владимир Владимирович".

О соревновании Каримова и Ельцина в бассейне

В своей книге Нурсултан Назарбаев делится воспоминаниями о лидерах других стран, с которыми он за годы президентства пересекался на политической арене. Есть в мемуарах интересный случай, который описывает отношения первых Ислама Каримова и Бориса Ельцина, на тот момент президентов Узбекистана и России.

«Однажды глава Узбекистана И. Каримов, позвонив мне, попросил приехать. На мой вопрос «Что случилось?» сказал: «Едет Ельцин с официальным визитом. Я не могу с ним разговаривать. Поссорюсь с ним. Тебя он уважает. Приезжай, помоги». Но это ведь соседнее государство. Будет не совсем удобно приезжать вместе с ним, ответил я. Он настоял.

Фото: Shutterstock.



Я поехал в Ташкент. После вечернего приёма решили поплавать в бассейне. И. Каримов первым нырнул и какое-то время находился под водой. Получилось, что он своим действием как будто приглашал посостязаться, кто сумеет дольше пробыть под водой. Ельцин в таких случаях мигом загорался. Он нырнул и залёг на дне бассейна. Охранники стали поглядывать на часы и считать. Прошла одна минута, пошла вторая. Начальник охраны Коржаков сказал: «Если не вытащить его, он может умереть в этом бассейне». Так и сделали. То, о чём я говорю, — одна из характеристик Ельцина. Он никого не терпел у себя на пути".

О характере Ислама Каримова

Первого президента Узбекистана Ислама Каримова бывший глава Казахстана называет в мемуарах «своим другом». В то же время отмечает, что его узбекский коллега был по-своему упрямым.

«Руководивший Узбекистаном более четверти века Ислам Каримов занимает особое место в истории своей страны. Годы общения с этим человеком, много потрудившимся над созданием экономической основы независимости Узбекистана, мне запомнились особенно.

В 1998 году мы провели международную презентацию нашей столицы — Астаны. Это был большой представительный форум. Приехали президенты стран СНГ. Выступая на том торжестве, Ислам Абдуганиевич сказал: «Для того чтобы отважиться перенести столицу страны и построить новый город, нужно иметь сердце, огромное, как лошадиная голова (по-казахски „аттын каллясындай журек“). И такое сердце есть у моего друга Нурсултана».

Приведу лишь одну ситуацию, доказывающую твёрдость его характера. Говоря по правде, это был непростой человек. Выражал своё особое мнение по любой проблеме. Но тем ценнее было приходить с ним к взаимопониманию. О границе мы говорили часами. В Узбекистане весь народ расселён плотно. Местами обозначенная на карте линия границы проходила не то через центр аула или кишлака, а даже через центр дома. Примерно получается, кухня территориально относится к Казахстану, а спальня находится в Узбекистане. Что делать, как быть? Приходилось подстраиваться под интересы людей, под национальный состав населённых пунктов.

Из фотоальбома «Ислам Каримов: Человек-Эпоха».



В один из таких дней И. Каримов позвонил мне. Говорит: «Хочу приехать к тебе». Хорошо. Но ведь есть разница между приездом президента и приездом друга. «Подожди. Давай определим темы для обсуждения, подготовимся», — отвечаю ему. Ислам Абдуганиевич в ответ: «Нет никаких тем для обсуждения, хочу только увидеть тебя, поговорить с тобой». Его взволнованность передалась и мне. Встретил его. Неформальная встреча. Сугубо личные отношения. В тот раз мы с головой погрузились в разговоры. Решили многие вопросы. В том числе и относительно границы.

И. Каримов был крепким руководителем своей страны. Мы дружили, хотя он и бывал неудобным. Ислам Абдуганиевич внезапно умер от инсульта.

Благое дело первого президента Узбекистана поступательно, плодотворно продолжил и повёл дальше его последователь, крупный политический деятель Шавкат Мирзиёев. Благодаря проводимым реформам растёт экономический потенциал братской страны. Значительно сильнее стали развиваться всесторонние связи с Казахстаном".