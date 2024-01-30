Города неполно отражают красоту времён года. Когда человек решил изгнать из мегаполиса природу, она забрала с собой весенний запах мяты, томную ленность знойного лета, терпкий аромат осени и зимние сугробы. Города лишены простора, потому искать его я отправилась в Кашкадарьинскую область.



Кишлак Гилан известен в туристической среде. В качестве средоточия узбекских традиций посёлок используют в рекламных кампаниях о стране. Летом путешественники отдыхают здесь от зноя, осенью любуются засыпающей природой. Но долгую зиму гиланцы, как правило, проводят без гостей и предаются абстрагированному образу сельской жизни — фактически жизни высокогорных островитян.



Гилан расположен на высоте 2300 метров. Из Шахрисабза по заснеженным дорогам добраться в кишлак можно за несколько часов. Зимой внедорожники переобувают в сезонную резину, для большей безопасности надевают на колеса цепи.

