Конгратбай Авезимбетович Шарипов указом президента утверждён на должность министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ранее кандидатура Конгратбая Шарипова была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Родился в 1963 году в Каракалпакстане. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ).

С 1986 по 1987 годы работал механиком в хлопковом совхозе Кунград Каракалпакстана. В 1988 году работал преподавателем в Московском институте инженеров сельского хозяйственного производства, а с 1989 по 1992 годы обучался в очной аспирантуре.

С 1992 года кандидат технических наук. Учёная степень доктора технических наук присвоена 22 марта 2005 года. В 1995 году получил учёное звание доцента кафедры «Тракторы и автомобили».

С 1992 года по 2003 год работал на должностях учебного мастера, ассистента, доцента кафедры «Тракторы и автомобили» ТИИИМСХ, заведующего проблемной научно-исследовательской лаборатории «Ресурсосберегающая техника и технологии агропромышленного комплекса» (2002−2003), заместителем декана факультета Механизации сельского хозяйства (2001−2002).

С 2003 года до конца августа 2007 года работал генеральным директором центра «Ташкент ДЭУ» (с 2005 года по 2008 год работал по совместительству на должности профессора кафедры «Автомобили» и «Технологии автомобилестроения»).

С августа 2007 года по январь 2009 года возглавлял узбекско-корейское совместное предприятие ТОШАФУС.

В январе-июле 2009 года работал на должности генерального менеджера GM Uzbekistan.

С июля 2009 года по сентябрь 2010 года являлся ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, затем, с октября 2010 года работал первым проректором по финансам и экономике Туринского политехнического университета в Ташкенте. С августа 2017 года по 2019 год вновь возглавлял Туринский политехнический университет в Ташкенте.

В 2019 году был назначен заместителем министра высшего и среднего специального образования. С ноября 2019 года работает ректором Ташкентского государственного экономического университета.