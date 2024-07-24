Сотрудники Самаркандского археологического института имени Яхья Гулямова при раскопках на памятнике Кургантепа в селе Джуратепа Ургутского района Самаркандской области, обнаружили храм, относящийся к доисламскому периоду, сообщило издание «Самаркандский вестник».

«Открывшиеся настенные росписи и останки скульптуры в храме могут стать настоящей сенсацией мирового масштаба», — отмечается в сообщении.

По словам сотрудника института, доктора исторических наук Алишера Сандибоева, раскопки холма начались в прошлом году после того, как фермеры, распахивая территорию под кукурузные поля, случайно вскрыли древнюю кладку. Это оказалась внешняя стена предположительно какого-то большого комплекса, поэтому раскопки было решено производить на следующий год, получив финансирование государства.

За последние три недели нынешнего сезона отряд вскрыл прямоугольное помещение со стенами высотой три метра и пятью входами. В центре помещения располагался алтарь, вокруг которого стояли деревянные прямоугольные колонны — следы от них хорошо просматриваются сверху.

Найдены также настенные росписи, которые сейчас очищаются и закрепляются заведующей лабораторией химико-технологического исследования, консервации и реставрации Национального археологического центра Академии наук Узбекистана Мариной Реутовой.





«Работая с такими памятниками, как настенные росписи Афрасиаба и обугленное резное дерево, обнаруженное на Кафыркале, реставрируя другие средневековые фрески, можешь сравнивать и технику их исполнения, и художественную ценность, — отметила специалист. — На других памятниках, которые мы очищали, красочный слой будто пылью лежал на штукатурке, а здесь живопись иная. Это, конечно, не фреска, но краска словно впиталась в слой лёса, возможно, из-за пожара, который, очевидно, был в помещении, потому что его следы здесь повсюду».

«Со специалистом института Фирузом Субхановым мы сделали прорисовку изображения, и у нас получилась фигура божества, но, что удивительно, с лицом и телом чёрного цвета. Это встречаем впервые. Причём цвет изначально был черным, это не копоть, хотя её тоже достаточно. Однако насыщенный красный цвет и светлые линии орнамента, которые контрастируют с чёрными руками и лицом, говорят о первоначальной задумке художника, расписывавшего храм. Поражаешься его скрупулёзному, тончайшему рисунку, где штрихи буквально миллиметровые. Древний согдийский художник был настоящим мастером», — рассказала Марина Реутова.

Фигура на стене имеет четыре руки, в одной из них лук, другая держит меч, её ноги полусогнуты, на голове крылатая корона с полумесяцем. В ходе раскопок также обнаруживаются куски штукатурки с нанесённой на ней живописью, судя по всему, ею был богато украшен зал. Все эти разрозненные фрагменты обрабатываются специальным составом и собираются.





«Образцы доисламской настенной живописи и скульптуры не выявлялись на территории Узбекистана в течение нескольких десятилетий, поэтому то, что мы обнаружили здесь, на Кургантепа, имеет большое значение, — сказал ведущий научный сотрудник института, доктор исторических наук Амридин Бердимурадов.

«В настоящее время мы продолжаем археологические раскопки, копируем найденные образцы живописи, проводим консервацию, в дальнейшем планируется исследовать храм совместно с японскими специалистами, используя междисциплинарные методы. Но сейчас нужно кардинально поменять отношение к механизму охраны таких археологических памятников», — подчеркнул специалист.

Было предложено создать в Ургуте районный филиал областного управления Агентства культурного наследия, чтобы стало легче изучать и сохранять более 200 памятников прошлого, расположенных в регионе.

По мнению археологов, храм датируется VII—VIII веками , однако учёные пока осторожны в своих версиях. Есть основания полагать, что обнаруженный храм относится к манихейской религии. По историческим данным известно, что синкретическое религиозное учение, возникшее в III веке в государстве Сасанидов (на территории современного Ирана), подверглось гонениям в VI веке, а последователи рассеялись в Центральной Азии и Китае. Абу Райхан Беруни писал в своих трудах, что религиозный центр манихейства был перенесён из Ирана в Самарканд. «Возможно, найденный храм под Ургутом имеет к манихейству прямое отношение. Об этом говорит необычный алтарь, чёрные фигуры на стенах, остатки статуй и сама живопись с очень тонкой прорисовкой», — отмечается в сообщении.





«Однако, пока учёные будут вести раскопки, исследовать фактический и документальный материал, чтобы сделать окончательные выводы, обнаруженный уникальный памятник срочно нуждается в охране. И не просто в охране, а в возведении над раскопом специального навеса от непогоды. Впоследствии Кургантепа необходимо превратить в объект музеификации и туризма, о чем так много сейчас говорят с высоких трибун, но на местах, увы, сводится только к обещаниям. Надеемся, в этот раз так не получится», — подчеркнула заместитель главного редактора «Самаркандского вестника» Анастасия Павленко, подготовившая материал с раскопок.

В прошлом году недалеко от Чор-чинора в Ургутском районе был найден некрополь христианского монастыря IX века, который предположительно существовал несколько веков. Ранее обнаружен согдийский храм Джартепа II.