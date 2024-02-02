На Ташкентскую тепловую электростанцию (ТашГРЭС), которая находится в посёлке Салар Кибрайского района, наложено обязательство выплатить компенсацию за нарушения прирородоохранного законадательства, в том числе за выбросы загрязняющих веществ, сообщили «Газете.uz» в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

По данным Минэкологии, с 23 по 31 января была проведена проверка на предприятии, которое для выработки тепла использует газ в качестве основного топлива, но иногда сжигает мазут в качестве резервного топлива. Экологи выявили отсутствие системы очистки выбросов.

Экологи измеряют качество воздуха рядом с Ташкентской ТЭС.

По итогам проверки на ТЭС наложен штраф в размере 1,023 млрд сумов ($83,3 тысячи), в том числе 759 млн сумов за вредные выбросы в атмосферу из-за сжигания мазута, 264 млн сумов — за разлив нефтепродуктов на близлежащую территорию.

Экологи дали обязательные указания по устранению недостатков, состоящие из 16 пунктов, включая установку фильтров.

Собранные документы планируется передать в суд, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц ТЭС за допущенные недостатки, сообщили в министерстве.

Вид из офиса редакции «Газеты.uz», 2 февраля 2024 года.

Ташкентская ТЭС, 2 февраля 2024 года. Фото: Troll.uz

«Газета.uz» обращала внимание, что 14 декабря Ташкент затянуло дымом из труб Ташкентской ТЭС. По данным нашего источника, работающего в сфере энергетики, подобное загрязнение воздуха связано со сжиганием мазута тепловырабатывающими предприятиями.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в ноябре 2023 года, отвечая на вопросы депутатов о том, как будут покрывать возможный дефицит электричества и газа, заявил, что сформирован большой запас мазута. В частности, если в ноябре 2022 года сжигалось 1800−2600 тонн мазута для производства электроэнергии, то к концу ноября 2023 года сжигалось 100−200 тонн в день, что позволило сформировать резерв в 340 тысяч тонн мазута (было 46 тысячи тонн).

«Во время аномальных холодов есть возможность увеличить [использование мазута] до 10 тысяч тонн в сутки. За счёт сжигания 10 тысяч тонн мазута мы покроем дефицит в 10 млн кВт·ч электроэнергии в сутки», — сообщал тогда он.

Ранее Минэкологии одной из причин загрязнения воздуха назвало использование мазута теплоцентралями в качестве дополнительного топлива для обеспечения населения теплом. Если в 2018 году Ташкентская ТЭС использовала 118,9 тысяч тонн мазута, то в 2023 году эта цифра превысила 270 тысяч тонн (рост — в 2,3 раза). Использование мазута на Ангренской ТЭС за последние пять лет увеличилось почти в 2 раза.

В министерстве также рассказали о проекте безотлагательных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте. В их числе — массовая установка датчиков, запрет Аи-80, угля и мазута на ТЭЦ, установка пылегазоочистных устройств в теплицах и на предприятиях, мораторий на строительство и многое другое. Президент на прошлой неделе поручил принять большинство из этих мер.