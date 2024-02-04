Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец после поражения от Катара (1:1, в серии пенальти 2:3) в четвертьфинале Кубка Азии прокомментировал итог встречи.

«Это грустный момент. Мы должны это принять, это часть футбола. Я честно не понимаю, почему кто-то должен грустить. Мы отлично выступили на Кубке Азии с учётом всех проблем, у которые у нас были (травмы основных игроков — ред.). По моему мнению, в матче с Катаром мы были лучшей командой, просто не забили голы. Мы создали больше моментов, совершили больше ударов даже без нападающего. Серия пенальти — это всегда сложно, вы должны быть сильными ментально, мы не были такими. Я скажу, что игроки должны быть уверены в себе, поскольку они отдали себя не на 100%, а на 120%», — заявил он в интервью Championat Asia.

Сречко Катанец сообщил, что он не расстроен результатом, поскольку «это футбол».

На вопрос, будут ли у него проблемы с Ассоциацией футбола за невыход в полуфинал и останется ли он на своём посту, главный тренер засмеялся и спросил: «Вы шутите? Спасибо большое». После этого он покинул журналиста.

Отметим, что национальная команда провела 10 матчей под руководством Катанец, одержала 6 побед, 3 сыграла вничью, забила 21 год и пропустила 6. Единственным поражением стал матч против Катара в серии пенальти.