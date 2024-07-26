Служба безопасности дорожного движения МВД Узбекистана нарушила требования закона о конкуренции при проведении тендерных торгов, заявил Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

В сообщении говорится, что комитет получил обращение по поводу проведения службой 10 июня тендера на 26,5 млрд сумов на приобретение красок для дорожных знаков и продукции из стекла.

По итогам изучения выявлено нарушение статьи 29 закона о конкуренции — «Требования против ограничения конкуренции на торгах». В СБДД направлено предписание о признании результатов торгов недействительными.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос привлечения к административной ответственности должностного лица, допустившего нарушение закона, говорится в сообщении.