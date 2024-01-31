За 2023 год в Узбекистане к уголовной ответственности были привлечены 3575 должностных лиц, что на 14,7% больше, чем в 2022 году (3116), сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Количество уголовных дел против должностных лиц, по которым вынесены приговоры, составило 3412, или почти на 15,1% больше, чем в 2022 году (2965).

Среди осуждённых 49 (в 2022 году — 110) являются сотрудниками республиканских, 267 (264) — областных и 3259 (2742) — районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.

Чиновники были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в таких преступлениях, как:

хищение чужого имущества путём присвоения и растраты — 2205 (в 2022 году — 2103);

злоупотребление служебным положением — 397 (265);

мошенничество — 272 (243);

взяточничество — 195 (169);

должностной подлог — 36 (51);

халатность — 25 (22);

превышение власти — 30 (14);

другие преступления — 415 (249).

В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинён ущерб в оценочном размере 1,546 трлн сумов (в 2022 году — 1,12 трлн), в ходе предварительного следствия было взыскано 1,31 трлн сумов (847 млрд сумов). Доля возмещённого ущерба составила 84,7% (в 2022 году — 83,6%).