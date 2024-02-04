Бывший хоким Ташкента и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев в подкасте «Лолазор» прокомментировал своё увольнение с поста главы столичного хокимията в январе 2023 года.

«Вопрос назначения меня хокимом решает наш уважаемый президент Шавкат Миромонович, вопрос увольнения тоже в его руках. Я не спрашивал президента, почему вы назначили меня хокимом. И я не сомневался и не спрашивал, почему он меня отстранил. Но, по правде говоря, у меня было много недостатков, совершил много ошибок. Потому что я не раньше не работал в политике, вообще не работал в госорганах. Делали всё возможное, но было много ошибок, хотя были возможности их избежать. Я узнал об этом после ухода. Я попросил прощения лично у президента», — сказал он.

«Ошибки были не только в вопросе энергии. Наверное, из-за этого я ушёл. Честно говоря, я не обсуждаю решения президента, не только те, которые связаны со мной», — отметил бывший градоначальник.

По его словам, он не расстроился уходом из хокимията Ташкента и не скучает по политике.

«Если вы уходите из таких мест, вокруг вас никого нет, вам некуда идти и нечем заняться, то для таких людей уход из власти равноценно смерти. Возможно. Но у меня есть куда идти, есть проекты… Сейчас реализую проект в Сурхандарье по поручению президента», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

Экс-хоким также назвал неверными сообщения о его задержании после увольнения, поскольку он отправился на отдых с семьёй в Турцию, а затем в Сингапур.

Джахонгир Артыкходжаев возглавлял хокимият Ташкента с декабря 2018 года по 16 января 2023 года, пока не был уволен президентом на фоне энергокризиса в столице. Президент Шавкат Мирзиёев прокомментировал его увольнение следующими словами. «Вчера в штабе я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его», — говорил он.