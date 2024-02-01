31 января в конференц-зале отеля Wyndham Bukhara состоялась пресс-конференция, посвящённая созданию туристического центра в Бухаре. Хокимият области опубликовал информацию о мероприятии за 46 минут до его начала.

С разъяснением проекта выступили официальные лица во главе с хокимом области Ботиром Зариповым. Пресс-секретарь хокимията вела прямой эфир.

Предыстория

В начале января 2023 года жители Бухары выступили с обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву из-за планов по строительству туристического центра в центре города.

Заказчиком проекта была выбрана Enter Engineering, строившая такой же центр в Самарканде. Для создания комплекса на 32,6 га площади могли снести 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов Бухарской области и города Бухары, областной прокуратуры, Бюро принудительного исполнения, школы №2, Бухарского государственного медицинского колледжа, колледжа культуры, стадиона «Бухара арена», ЗАГСа и других.

Решение правительства проект концепции проекта было поручено согласовать с ЮНЕСКО с учётом того, что строительные работы и реконструкция будет проводиться на границах с исторической частью и буферной зоной Бухары.

Позже власти на пресс-конференции заявили, что проект будет согласован с ЮНЕСКО, а для его реализации «не будет потрачен ни один сум бюджетных денег».

Тогда один из участников пресс-конференции заявлял, что жители Бухары потеряли доверие к «строительству после сносов». Он привёл в пример проект Bukhara City, снос крытого рынка и ювелирного рынка, на месте которых ничего не построено или строительство идёт медленно.

Обсерватория культурного наследия Alerte Héritage выражала беспокойство за будущее зданий хокимиятов Бухары и Бухарской области, которые «рискуют обернуться глянцево-алюкобондовой или псевдоисторической пародией на себя».

Kun.uz сообщал, что участок, выбранный для строительства туристического центра, находится в буферной зоне исторического центра Бухары, поэтому представительство ЮНЕСКО в Узбекистане проект не поддержало.

Хокимият сообщал, что с учётом мнения общественности и граждан для проекта будут выбраны другие земельные участки. В администрации также заверяли, что только после получения заключения ЮНЕСКО будет принято окончательное решение и начаты строительные работы.

Проект будет там же, где и планировалось





На пресс-конференции в среду заместитель хокима Бухарской области по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Ботиржон Шахриёров сообщил, что к 2030 году планирует обеспечить занятость 100 тысяч человек в туристической сфере, но сейчас не хватает туристической инфраструктуры и действующие 14 тысяч мест в отелях — это в 10 раз меньше спроса.

Он привёл в пример Самарканд, где был построен туристический центр, благодаря чему сейчас он принимает крупные конференции и форумы и повышает свою популярность. Отметим, что центр был построен за пределами города — на берегу гребного канала.

По словам замхокима, между зданиями, построенными в советское время (здания хокимиятов и другие), и историческими зданиями, которые являются визитными карточками Бухары, «нет гармонии», поэтому это не должно стать препятствием для обновления старых зданий и приведения их в соответствие с архитектурой исторических объектов.





Власти также планируют увеличить пропускную способность международного аэропорта Бухары и повысить количество авиарейсов в 10−12 раз с учётом будущего роста туристического потока. Для этого намечено провести реконструкцию в рамках государственно-частного партнёрства (по имеющимся у «Газеты.uz» данным, частным партнёром проекта может стать Eriell). Отмечается, что все этапы реконструкции будет финансировать за счёт иностранных инвестиций.

Проект туристического центра планируется построить на первоначально запланированной территории — на площади 32,6 га в центре Бухары. Расположенные здесь государственные объекты будут перенесены на территорию Bukhara city, где будет создан административный центр.

Средства, вырученные от продажи 32,6 га земли, поступят на отдельный казначейский счёт и будут направлены на строительство нового административного центра.

Хоким Бухарской области Ботир Зарипов заявил, что выбранный для туристического городка район является «самым удобным» местом для туристов.

«Это место очень близко для туристов, [в нескольких минутах] ходьбы… Мы думали об этом три месяца, узнали мнение должностных лиц республиканского уровня, архитекторов. Мы можем построить в 10 км дальше, но город — в пробках, не будем это скрывать. Турист скажет, что больше не пойдёт туда. Здесь есть гостиницы, Арк, усыпальница Саманидов, озеро, [турист] может прогуляться возле минарета Калян, пройти к медресе Абдуллахана и затем посмотреть „колхозный рынок“, старый город», — сказал он.

По словам главы областной администрации, эксперты по туризму из Франции сообщили: «Вы можете выиграть, если построите комплекс только и только возле старого города».

Ботир Зарипов заверил, что частные объекты на территории будут сноситься только после согласования суммы компенсации с собственниками.

Что будет в туристическом центре Бухары?





Главный архитектор области Зухриддин Мухиддинов рассказал о проекте этнографического туристического центра, который будет построен на пересечении улиц Жалола Икромий, Хамзы и академика Иброхима Муминова в центре Бухаре на площади 32,6 га земли.

Основными зданиями комплекса станут четыре пятизвёздочных отели на 800 номеров. В основной части комплекса может разместиться многофункциональный Бухарский национальный культурный центр. В этом крытом здании планируется проводить конгрессы, фестивали шёлка и специй.

«В центре объекта расположится комплекс „Бокий Бухоро“ („Вечная Бухара“), где в основном разместятся мастерские ремесленников. В самом центре будет комплекс Ляби-хауз, вода привлекает гостей. В центре — музыкальный фонтан, а вокруг него — кафе и рестораны. Зелёные зоны составят 70% (23 га) от общей площади нашего комплекса. Также будет создан сад площадью 1,5 га», — сказал он.

Комплекс будет иметь ворота с восточной и южной сторон. Ворота также будут установлены во внешней части старого города, сообщил архитектор.

На конференции сообщили, что школу №2, которая находится на территории будущего туристического центра, переместили в здание медицинского института.

Отметим, что среди протестующих жителей Бухары, которые обращались к президенту с просьбой спасти стадион Бухары, были тренеры и специалисты, работающие на стадионе. Журналист издания «Потрибетель Бухара» Учкун Турсунов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов не пустили их на пресс-конференцию.





Хоким области Ботир Зарипов сообщил, что на территории 6-го микрорайона Бухары будет построен новый центральный стадион на 20 тысяч человек. По его словам, под автостоянки будет выделено 5−6 га земли.

«В остальной части будут размещены небольшие футбольные поля, соединённые со стадионом, вход на стадион будет возможен с четырёх сторон», — сказал главный архитектор.

На улице Халклар дустлиги (Дружбы народов) строится региональная футбольная академия. На это выделено 70 млрд сумов. Там также будет трибуна на 5000 зрителей и общежитие на 200 воспитанников.

Зухриддин Мухиддинов. Фото: Хокимият Бухарской области.



Главный архитектор Зухриддин Мухиддинов назвал другую вместимость нового стадиона — 25 тысяч зрителей.

«Вокруг него будут построены парковки и объекты услуг. Бухарская футбольная академия будет построена на базе 28-й детско-юношеской футбольной школы. Это будет осуществлено в текущем году. Бухарский спортивный комплекс устарел, верхний балкон находится в аварийном состоянии. На стенах появились трещины. Собирать большую аудиторию рискованно», — сказал он.

По его словам, в проекте нового стадиона «будут предусмотрены конференц-залы, спортивно-оздоровительные комплексы, созданы возможности для людей с ограниченными возможностями». Стадион расположится на территории строящегося парка «Новый Узбекистан» на 50 га.

Почему туристический центр не строят за городом, как в Самарканде?





Отвечая на вопрос журналистов, почему комплекс не строится за городом, Ботир Зарипов сообщил, что туристический центр в Самарканде не привлекает туристов из-за своей удаленности.

«Комплекс, построенный в Самарканде, расположен в нескольких километрах от центра Самарканда. Там проводилось несколько международных конференций и форумов. Но туркомплекс не может покрывать свой спрос по потоку туристов. Для этого требуется туристическая инфраструктура, транспортная логистика, рост туристического потока, благоприятные логистические условия. Чтобы этот проект стал эффективным, потребуется время», — считает хоким.

Власти рассматривают исторический центр Бухары как центр туризма в городе.

«В Самарканде такого центра нет, чтобы добраться с одного объекта до другого, нужен транспорт. В Бухаре туристическим центром является площадь более 500 га. В соответствии с этим проектом исторический центр должен расширяться. Этнотуристический проект Бухары должен быть создан недалеко от исторического центра и для комфорта, и для максимального удобства туристов», — сказал глава областной администрации.