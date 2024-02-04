Бывший хоким Ташкента и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев в подкасте «Лолазор» рассказал, как появился проект развлекательного парка Magic City на месте Национального парка.

«Примерно в 2016 году один из предпринимателей вышел с предложением построить „Диснейленд“ в стороне Рохата [в Ташкенте], но не смог, хотя много говорил, что сделает… Мы тогда вышли с предложением, что возьмём место (Национальный парк), превратим его в такое место (Magic City). Там сзади должны были быть ещё аттракционы и небольшие аквапарки. Мы тогда сами отказались от этого, поскольку потерялась бы суть… Мы презентовали проект Magic City, что в маленьком городке должно быть столько-то людей. Его приняли и [предоставили в аренду] на 49 лет с обязательством внести инвестиции на 49 млн долларов», — рассказал он.

По его словам, обязательства были выполнены, а объём инвестиций превысил сумму, указанную в договоре.

«Такой же проект вышел по ледовому дворцу „Алпомиш“. Нужно было восстановить его в старом облике. Сделали? Мы сделали. Об этом никто не говорит. Что касается [продажи] Magic City, то там проблем много: есть арендаторы, проводятся мероприятия, собираются люди, работает фонтан и другое. Этим нужно заниматься. Но у меня много других идей, я этим не ограничиваюсь», — сказал он.

Экс-хоким сообщил, что на самом деле он продал не 7, а 12 компаний (о некоторых из них «Газета.uz» писала ранее). В группе его компаний работают проектные группы во главе с талантливыми управленцами, между которыми распределяются проекты. Они посещают зарубежные страны, работают над проектом, чтобы адаптировать его в Узбекистане.

«Эти готовые проекты. Если у них хорошее ТЭО, то мы стараемся реализовать исходя из средств. Если они пока не подходят к текущей конъюнктуре рынка, то пока откладываем. У нас 200−300−400 проектов хранятся. После реализации проектов они становятся привлекательным местом, приходят посетители, платят деньги. Но для меня — это уже лишнее. Я должен заниматься другим проектом. Я не хочу, чтобы все проекты были у меня, в моём кармане, я такое не люблю», — отметил он.

«Поэтому я говорю [руководителю] проектной группы, чтобы он стал владельцем этого проекта, но взял обязательство по кредиту в банке на себя. После того, как он выплатит долг в течение 5−6 или 10 лет, то бизнес становится его. После этого он работает ещё усерднее, потому что это его бизнес. Я не создаю рабочие места, я создаю работодателей, которые дают рабочие места. Я создаю менеджеров. Создаю и выпускаю. Они платят мой долг. Честно говоря, Magic City я отдал по меньшей сумме, в ущерб себе, чтобы голова не болела», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

По его словам, в указе президента не сказано, что «Артыкходжаев должен возглавлять парком в течение 49 лет». Он указал, что в документе есть требования, которые необходимо выполнять, «и они выполняются».

Экс-хоким также указал, что в другой части Национального парка, где планировались аттракционы, по поручению президента сделали «спокойное место для отдыха».

Он также отметил, что офис Discover Invest, который находится рядом с парком, он купил в 2013 году на аукционе за 23−24 млрд сумов у человека, который ещё до этого владел там офисом.

Джахонгир Артыкходжаев заявил, что некоторые лица, которые критикуют Magic City, гуляют с детьми по вечерам в этом парке. Он также сообщил, что парк посещают 2,3 млн человек в год.

«Зачем обманывать себя? Это факт. Приходят 2,3 млн человек, а в Tashkent City — 4,1 млн человек. Возможно, вам это не нравится, но нравится другим», — сказал он.

Развлекательный парк Magic City открылся на месте Национального парка в июне 2021 года. Инвестором проекта выступала компания Stargate Systems, входящая в структуру Akfa. Компания получила 20,79 гектаров земли парка в аренду на 49 лет.

Учредителями Stargate Systems с уставным фондом 426,9 млрд сумов указаны Tashkent Aquarium (86,2%) и Алишер Абдужабарович Абдувахитов (13,8%), который является сыном бывшего советника президента Абдужабара Абдувахитова (сват Джахонгира Артыкходжаева). Алишер Абдувахитов полностью владеет Tashkent Aquarium (100%), а также долями в компаниях Artel Technical School и другими.

По данным Комитета по развитию конкуренции, в 2023 году компания Tashkent Aquarium купила долю в 99,9% ООО Stargate Systems за 371,4 млрд сумов, что стало одной из крупнейших сделок прошлого года.