Президент Узбекистана 1 февраля подписал закон «О статусе педагога». Он уже вступил в силу.

Согласно документу, в Узбекистане признается статус педагога. Для ведения педагогами профессиональной деятельности создаются организационно-правовые условия, обеспечивается их социальная защита и предоставляются гарантии реализации их прав.

«Права, честь, достоинство и деловая репутация педагога находятся под защитой государства», — подчёркивается в документе.

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Законом запрещается:

  • вмешательство в профессиональную деятельность педагога, необоснованная проверка его деятельности, влияние на правильную и объективную оценку педагогом знаний обучающихся, а также воспрепятствование выполнению им своих служебных обязанностей;
  • привлечение педагога к работам, не связанным с его профессиональной деятельностью, в том числе к благоустройству территорий и сельскохозяйственным работам;
  • требование от педагога формирования и предоставления отчётов и иных сведений, не относящихся к его профессиональным обязанностям, в том числе сведений о налогах, коммунальных платежах, кредитах и иных задолженностях населения, отчётов об обеспечении занятости выпускников;
  • привлечение педагога к работам по учёту не трудоустроенных, не охваченных образованием и состоящим на профилактическом учёте несовершеннолетних, и оказанию содействия в их социальной адаптации;
  • принуждение педагога к приобретению товаров и услуг, в том числе удержание средств за товары и услуги из заработной платы педагога без его письменного согласия.

Педагоги государственных образовательных организаций бесплатно обеспечиваются за счёт государства учебными пособиями, первичными учебно-методическими материалами и ученическими принадлежностями.

Привлечение педагога к мероприятиям, не связанным с его профессиональной деятельностью, но имеющим политическую и социальную значимость (участие в процессах организации и проведения выборов, выполнение функций наблюдателя за аудиторией на тестовых испытаниях, содействие в проведении переписи населения, участие в качестве эксперта в процессах проверки и аттестации организаций образования и другие), осуществляется с его согласия, на основании заключённого с ним договора, за дополнительную плату, в свободное от работы время или с сохранением средней заработной платы по месту работы.

Принуждение к труду педагога в какой-либо форме, а также незаконное вмешательство в его профессиональную деятельность либо воспрепятствование выполнению им служебных обязанностей влекут административную и уголовную ответственность. Этот порядок был введён ещё в марте 2023 года.

Педагог при осуществлении профессиональной деятельности имеет право на:

  • свободу выбора и использования современных педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания;
  • разработку и внедрение программ и методики обучения, проявление творческой активности;
  • требование создания необходимых условий для профессиональной деятельности;
  • бесплатное пользование услугами государственных информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров учебных, научных и методических направлений;
  • принятие участия в процессе разработки государственных образовательных стандартов, государственных образовательных требований, квалификационных требований, учебных планов и учебных программ;
  • научную, исследовательскую и творческую деятельность, участие в опытно-испытательной деятельности, разработку и внедрение инноваций;
  • творческий отпуск в соответствии с актами законодательства;
  • участие в управлении образовательной организацией, а также в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью образовательной организации;
  • объединение и участие в общественных объединениях педагогов для представления и защиты своих профессиональных прав и интересов;
  • защиту от неправомерного вмешательства в свою профессиональную деятельность;
  • самостоятельную оценку знаний обучающихся в закреплённом за ним классе (группе, курсе) в период педагогической деятельности;
  • требование уважительного отношения к профессии педагога со стороны обучающихся и их родителей;
  • бесплатное прохождение обязательного медицинского осмотра в государственных учреждениях здравоохранения;
  • участие в защите прав и законных интересов обучающихся.

Педагоги также освобождаются от уплаты государственной пошлины в судах по гражданским делам по искам, связанным с защитой их чести, достоинства и деловой репутации, а также от уплаты госпошлины при обжаловании в административных судах неправомерных решений государственных органов, действий их должностных лиц, нарушающих права педагогов.

При осуществлении профессиональной деятельности педагог обязан:

  • уважать честь, достоинство и деловую репутацию участников образовательно-воспитательного процесса;
  • качественно проводить учебные занятия в соответствии с учебными программами и государственными образовательными стандартами;
  • принимать необходимые меры для повышения уровня знаний учеников во время учебных занятий;
  • использовать информационно-коммуникационные технологии, передовые и инновационные формы и методы обучения и воспитания;
  • учитывать психологические и индивидуальные особенности, физическое и психическое здоровье, физиологическое развитие учеников, уделять внимание созданию условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями и не дискриминировать их;
  • проводить образовательно-воспитательную работу с несовершеннолетними обучающимися в сотрудничестве с их родителями;
  • систематически повышать квалификацию, проходить периодическую аттестацию на соответствие занимаемой должности;
  • соблюдать устав, учредительные документы, правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации и правила педагогической этики;
  • своевременно проходить обязательный медицинский осмотр.

В законе перечислены те, кто не допускаются к занятию педагогической деятельностью:

  • лишённые права заниматься педагогической деятельностью по приговору суда;
  • признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • имеющие заболевания, препятствующие работе педагогом;
  • состоящие на учёте в психиатрических или наркологических учреждениях.

Кроме того, запрещается принимать на должности, связанные с педагогической деятельностью, лиц, ранее осуждённых за совершение умышленного преступления.