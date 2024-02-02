Президент Узбекистана 1 февраля подписал закон «О статусе педагога». Он уже вступил в силу.

Согласно документу, в Узбекистане признается статус педагога. Для ведения педагогами профессиональной деятельности создаются организационно-правовые условия, обеспечивается их социальная защита и предоставляются гарантии реализации их прав.

«Права, честь, достоинство и деловая репутация педагога находятся под защитой государства», — подчёркивается в документе.

Законом запрещается:

вмешательство в профессиональную деятельность педагога, необоснованная проверка его деятельности, влияние на правильную и объективную оценку педагогом знаний обучающихся, а также воспрепятствование выполнению им своих служебных обязанностей;

привлечение педагога к работам, не связанным с его профессиональной деятельностью, в том числе к благоустройству территорий и сельскохозяйственным работам;

требование от педагога формирования и предоставления отчётов и иных сведений, не относящихся к его профессиональным обязанностям, в том числе сведений о налогах, коммунальных платежах, кредитах и иных задолженностях населения, отчётов об обеспечении занятости выпускников;

привлечение педагога к работам по учёту не трудоустроенных, не охваченных образованием и состоящим на профилактическом учёте несовершеннолетних, и оказанию содействия в их социальной адаптации;

принуждение педагога к приобретению товаров и услуг, в том числе удержание средств за товары и услуги из заработной платы педагога без его письменного согласия.

Педагоги государственных образовательных организаций бесплатно обеспечиваются за счёт государства учебными пособиями, первичными учебно-методическими материалами и ученическими принадлежностями.

Привлечение педагога к мероприятиям, не связанным с его профессиональной деятельностью, но имеющим политическую и социальную значимость (участие в процессах организации и проведения выборов, выполнение функций наблюдателя за аудиторией на тестовых испытаниях, содействие в проведении переписи населения, участие в качестве эксперта в процессах проверки и аттестации организаций образования и другие), осуществляется с его согласия, на основании заключённого с ним договора, за дополнительную плату, в свободное от работы время или с сохранением средней заработной платы по месту работы.

Принуждение к труду педагога в какой-либо форме, а также незаконное вмешательство в его профессиональную деятельность либо воспрепятствование выполнению им служебных обязанностей влекут административную и уголовную ответственность. Этот порядок был введён ещё в марте 2023 года.

Педагог при осуществлении профессиональной деятельности имеет право на:

свободу выбора и использования современных педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания;

разработку и внедрение программ и методики обучения, проявление творческой активности;

требование создания необходимых условий для профессиональной деятельности;

бесплатное пользование услугами государственных информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров учебных, научных и методических направлений;

принятие участия в процессе разработки государственных образовательных стандартов, государственных образовательных требований, квалификационных требований, учебных планов и учебных программ;

научную, исследовательскую и творческую деятельность, участие в опытно-испытательной деятельности, разработку и внедрение инноваций;

творческий отпуск в соответствии с актами законодательства;

участие в управлении образовательной организацией, а также в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью образовательной организации;

объединение и участие в общественных объединениях педагогов для представления и защиты своих профессиональных прав и интересов;

защиту от неправомерного вмешательства в свою профессиональную деятельность;

самостоятельную оценку знаний обучающихся в закреплённом за ним классе (группе, курсе) в период педагогической деятельности;

требование уважительного отношения к профессии педагога со стороны обучающихся и их родителей;

бесплатное прохождение обязательного медицинского осмотра в государственных учреждениях здравоохранения;

участие в защите прав и законных интересов обучающихся.

Педагоги также освобождаются от уплаты государственной пошлины в судах по гражданским делам по искам, связанным с защитой их чести, достоинства и деловой репутации, а также от уплаты госпошлины при обжаловании в административных судах неправомерных решений государственных органов, действий их должностных лиц, нарушающих права педагогов.

При осуществлении профессиональной деятельности педагог обязан:

уважать честь, достоинство и деловую репутацию участников образовательно-воспитательного процесса;

качественно проводить учебные занятия в соответствии с учебными программами и государственными образовательными стандартами;

принимать необходимые меры для повышения уровня знаний учеников во время учебных занятий;

использовать информационно-коммуникационные технологии, передовые и инновационные формы и методы обучения и воспитания;

учитывать психологические и индивидуальные особенности, физическое и психическое здоровье, физиологическое развитие учеников, уделять внимание созданию условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями и не дискриминировать их;

проводить образовательно-воспитательную работу с несовершеннолетними обучающимися в сотрудничестве с их родителями;

систематически повышать квалификацию, проходить периодическую аттестацию на соответствие занимаемой должности;

соблюдать устав, учредительные документы, правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации и правила педагогической этики;

своевременно проходить обязательный медицинский осмотр.

В законе перечислены те, кто не допускаются к занятию педагогической деятельностью:

лишённые права заниматься педагогической деятельностью по приговору суда;

признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

имеющие заболевания, препятствующие работе педагогом;

состоящие на учёте в психиатрических или наркологических учреждениях.

Кроме того, запрещается принимать на должности, связанные с педагогической деятельностью, лиц, ранее осуждённых за совершение умышленного преступления.