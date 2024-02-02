Президент Узбекистана 1 февраля подписал закон «О статусе педагога». Он уже вступил в силу.
Согласно документу, в Узбекистане признается статус педагога. Для ведения педагогами профессиональной деятельности создаются организационно-правовые условия, обеспечивается их социальная защита и предоставляются гарантии реализации их прав.
«Права, честь, достоинство и деловая репутация педагога находятся под защитой государства», — подчёркивается в документе.
Законом запрещается:
- вмешательство в профессиональную деятельность педагога, необоснованная проверка его деятельности, влияние на правильную и объективную оценку педагогом знаний обучающихся, а также воспрепятствование выполнению им своих служебных обязанностей;
- привлечение педагога к работам, не связанным с его профессиональной деятельностью, в том числе к благоустройству территорий и сельскохозяйственным работам;
- требование от педагога формирования и предоставления отчётов и иных сведений, не относящихся к его профессиональным обязанностям, в том числе сведений о налогах, коммунальных платежах, кредитах и иных задолженностях населения, отчётов об обеспечении занятости выпускников;
- привлечение педагога к работам по учёту не трудоустроенных, не охваченных образованием и состоящим на профилактическом учёте несовершеннолетних, и оказанию содействия в их социальной адаптации;
- принуждение педагога к приобретению товаров и услуг, в том числе удержание средств за товары и услуги из заработной платы педагога без его письменного согласия.
Педагоги государственных образовательных организаций бесплатно обеспечиваются за счёт государства учебными пособиями, первичными учебно-методическими материалами и ученическими принадлежностями.
Привлечение педагога к мероприятиям, не связанным с его профессиональной деятельностью, но имеющим политическую и социальную значимость (участие в процессах организации и проведения выборов, выполнение функций наблюдателя за аудиторией на тестовых испытаниях, содействие в проведении переписи населения, участие в качестве эксперта в процессах проверки и аттестации организаций образования и другие), осуществляется с его согласия, на основании заключённого с ним договора, за дополнительную плату, в свободное от работы время или с сохранением средней заработной платы по месту работы.
Принуждение к труду педагога в какой-либо форме, а также незаконное вмешательство в его профессиональную деятельность либо воспрепятствование выполнению им служебных обязанностей влекут административную и уголовную ответственность. Этот порядок был введён ещё в марте 2023 года.
Педагог при осуществлении профессиональной деятельности имеет право на:
- свободу выбора и использования современных педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания;
- разработку и внедрение программ и методики обучения, проявление творческой активности;
- требование создания необходимых условий для профессиональной деятельности;
- бесплатное пользование услугами государственных информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров учебных, научных и методических направлений;
- принятие участия в процессе разработки государственных образовательных стандартов, государственных образовательных требований, квалификационных требований, учебных планов и учебных программ;
- научную, исследовательскую и творческую деятельность, участие в опытно-испытательной деятельности, разработку и внедрение инноваций;
- творческий отпуск в соответствии с актами законодательства;
- участие в управлении образовательной организацией, а также в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью образовательной организации;
- объединение и участие в общественных объединениях педагогов для представления и защиты своих профессиональных прав и интересов;
- защиту от неправомерного вмешательства в свою профессиональную деятельность;
- самостоятельную оценку знаний обучающихся в закреплённом за ним классе (группе, курсе) в период педагогической деятельности;
- требование уважительного отношения к профессии педагога со стороны обучающихся и их родителей;
- бесплатное прохождение обязательного медицинского осмотра в государственных учреждениях здравоохранения;
- участие в защите прав и законных интересов обучающихся.
Педагоги также освобождаются от уплаты государственной пошлины в судах по гражданским делам по искам, связанным с защитой их чести, достоинства и деловой репутации, а также от уплаты госпошлины при обжаловании в административных судах неправомерных решений государственных органов, действий их должностных лиц, нарушающих права педагогов.
При осуществлении профессиональной деятельности педагог обязан:
- уважать честь, достоинство и деловую репутацию участников образовательно-воспитательного процесса;
- качественно проводить учебные занятия в соответствии с учебными программами и государственными образовательными стандартами;
- принимать необходимые меры для повышения уровня знаний учеников во время учебных занятий;
- использовать информационно-коммуникационные технологии, передовые и инновационные формы и методы обучения и воспитания;
- учитывать психологические и индивидуальные особенности, физическое и психическое здоровье, физиологическое развитие учеников, уделять внимание созданию условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями и не дискриминировать их;
- проводить образовательно-воспитательную работу с несовершеннолетними обучающимися в сотрудничестве с их родителями;
- систематически повышать квалификацию, проходить периодическую аттестацию на соответствие занимаемой должности;
- соблюдать устав, учредительные документы, правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации и правила педагогической этики;
- своевременно проходить обязательный медицинский осмотр.
В законе перечислены те, кто не допускаются к занятию педагогической деятельностью:
- лишённые права заниматься педагогической деятельностью по приговору суда;
- признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- имеющие заболевания, препятствующие работе педагогом;
- состоящие на учёте в психиатрических или наркологических учреждениях.
Кроме того, запрещается принимать на должности, связанные с педагогической деятельностью, лиц, ранее осуждённых за совершение умышленного преступления.