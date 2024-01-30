Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 января провёл видеоселекторное совещание по приоритетным задачам в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и экологии. Указанные сферы входят в комплекс заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова.

«Нужно открыто сказать, если спросить, какой сферой больше всего недовольны люди, отправляющие обращения, то это комплекс Раматова. В 2023 году поступило свыше 380 тысяч обращений», — сказал президент (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»).

Он сообщил, что в комплекс Ачилбая Раматова входят 3 министерства и ведомства, 3 инспекции, 5 компаний, 11 руководителей, 41 заместитель, 12 тысяч руководящих сотрудников, а также 224 заместителя хокимов, отвечающих за строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в регионах, отдельные заместители хокимов Ташкента и Ташкентской области, отвечающие за строительство и коммунальную сферу.

Кроме того, у каждого министерства есть отдельные структуры, где работают свыше 1000 работников и которые отвечают за хозяйственную деятельность крупных государственных предприятий.

«Столько сотрудников есть, где результат? Этот вопрос мучает меня, вас тоже это должно мучать», — сказал глава государства.





Шавкат Мирзиёев напомнил о «больших обещаниях» первого заместителя министра строительства и ЖКХ Шерзода Хидоятова и заместителя министра Давронжона Адилова по внедрению современных стандартов в сферу строительства. Он поручил обновить 105 устаревших строительных норм (66%) с учётом передового зарубежного опыта.

Текущие условия в строительстве вынуждают застройщиков работать в «тени», завышать стоимость объектов, а коррупция охватила все процессы, связанные с проектированием, проведением тендеров, строительством и приёмкой объектов, заявил президент. В сфере теперь вместо «ресурсного» метода будет внедрён «объёмный».

Глава государства указал на отсутствие системы, которая контролировала бы соблюдение единого облика улиц, а также участившиеся случаи установки парковочных барьеров вокруг домов. Он поручил создать комиссию для упорядочения незаконных построек, а также разработать генпланы 470 городов и посёлков.

«Также нет никаких сдвигов по снижению себестоимости питьевой воды и потерь воды в сетях, отрасль до сих пор закрыта для частного сектора», — заявил президент.

Для расширения охвата населения питьевым водоснабжением перед руководителями системы поставлен ряд задач. В качестве эксперимента частные партнёры будут привлечены в сферу водоснабжения в 5 городах — Кагане, Ширине, Янгиере, Бекабаде и Янгиюле.

Хокимам областей поручено в этом году начать обновление старых насосов и заменить не менее 1000 насосов на энергосберегающие.

Шавкат Мирзиёев, обращаясь к министру транспорта Илхому Махкамову и его заместителю Жасурбеку Чориеву, сообщил, что за год в Узбекистан доставлено 28 самолётов, но их число в 3−4 раза меньше по отношению к спросу на внутренних рейсах.





Ташкент получил около 1000 автобусов, но вопрос пробок ещё не решён, сказал президент. Он объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову (ответственный за общественный транспорт), заместителю начальника Департамента общественной безопасности МВД — начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и председателю компании «Тошшахартрансхизмат» Анвару Джураеву.

«Кто будет отвечать за почти 100 аварий с автобусами в Ташкенте?» — спросил глава государства.

«Охват общественным транспортом всего в 25% — это оценка, данная системе», — сказал он.

Президент подверг критике тот факт, что регионы страны до сих пор не получили запланированные к поставке автобусы. В Андижане, Самарканде, Намангане, Карши и Ургенче не доведены до конца работы по переходу на брутто-контракты.