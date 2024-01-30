Международная антикоррупционная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) за 2023 год.

В новом рейтинге Узбекистан занял 121 место из 180, поднявшись на пять позиций по сравнению с 2022 годом. Это место страна делит с Анголой, Монголией и Перу.

По 100-балльному индексу (где 0 — крайне высокий уровень коррупции, а 100 — крайне низкий) Узбекистан набрал 33 балла (годом ранее — 31 балл).

В региональном обзоре организации среди основных мер, которые помогли Узбекистану значительно улучшить свой рейтинг за последние годы, называется создание Агентства по противодействию коррупции, а также совершенствование законодательства и либерализация экономики.

«Важно отметить, что были введены правила и процедуры для обеспечения соблюдения этих законов, а против многочисленных коррумпированных чиновников были выдвинуты уголовные обвинения. Правительство также внедрило более строгие инструменты внутреннего контроля и аудита в различных министерствах и органах местного самоуправления, в том числе механизмы предотвращения взяточничества», — отмечают эксперты Transparency International.

«И все же авторитарный режим сопротивляется попыткам ввести принципы прозрачности и демократии, осуществляя контроль над законодательными и общественными институтами и используя систему правосудия для преследования недовольных. Это подпитывает коррупцию и подчёркивает необходимость всеобъемлющих реформ», — говорится в обзоре.

Лучший результате в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, куда входят 19 стран (включая Узбекистан) показала Грузия — 49 место (53 балла). Казахстан с 39 баллами расположился на 93 позиции.

Беларусь в рейтинге находится на 98 месте (37 баллов), Украина — на 104-м (36). Кыргызстан и Россия набрали по 26 баллов каждая и делят 141 место.

Таджикистан (20) и Туркменистан (18) заняли 162 и 170 места соответственно.

Лидером рейтинга в этом году вновь стала Дания (90 баллов). За ней следуют Финляндия (87) и Новая Зеландия (85).

В конце списка разместились Сирия и Венесуэла (по 13 баллов), которые делят 177 место, и Сомали (180 место, 11 баллов).