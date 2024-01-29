Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов,

На совещании по сферам жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии 29 января президент также поручил разработать для Ташкента конкретные механизмы по снижению воздействия на окружающую среду большегрузных автомобилей, автомобилей старше 10 лет, а также использования топлива ниже стандарта Евро-4.

Ранее Министерство экологии назвало главные факторы загрязнения воздуха в Ташкенте: выбросы автотранспорта, работающего на низкокачественном топливе, использование угля и мазута на тепло- и электростанциях, строительные работы без генпланов и вырубка деревьев. Одна из наиболее срочных предлагаемых мер решения проблемы — запрет на использование топлива, в частности, бензина марки Аи-80, экологической категории ниже стандарта «Евро-4».