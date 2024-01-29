Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 января проводит видеоселекторное совещание по приоритетным задачам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Указанные сферы входят в комплекс заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова.

Несмотря на то, что в этой системе 3 министерства и ведомства, 3 инспекции, 5 компаний, а также есть заместители хокимов, отвечающих за строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в регионах, в том числе в столице и Ташкентской области, «этот комплекс вызывает наибольшее недовольство у наших людей», говорится в сообщении.

Глава государства перечислил недостатки в обновлении строительных норм, снижении себестоимости питьевой воды и потерь в сети, увеличении региональных рейсов, сокращении пробок в Ташкенте и совершенствовании общественного транспорта, отметив «неудовлетворительную» работу чиновников в этой сфере. Он также поручил внедрить в строительную отрасль современные стандарты и обновить строительные нормы.

Илхом Махкамов. Маманбий Омаров. Олим Саидов. Анвар Джураев.

В связи с этим президент объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову, заместителю начальника Департамента общественной безопасности МВД — начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и председателю АО «Тошшахартрансхизмат» Анвару Джураеву.

Примечательно, что предупреждения получили только руководители, ответственные за транспортную сферу и её безопасность.

Напомним, что 18 января президент вынес предупреждение министру транспорта за ненадлежащее решение вопросов, связанных с дополнительными сборами за перевозку грузов, сложный визовый режим для водителей и других. Глава государства также раскритиковал послов и торговых советников.