Правоохранительные органы Узбекистана открыли уголовные дела в отношении должностных лиц 12 компаний по аренде и лизингу автомобилей, сообщил Комитет по конкуренции и защите прав потребителей.

По данным ведомства, за последние несколько лет поступило около 2000 обращений по поводу проблем, связанных с приобретением автомобиля. Во многих случаях клиент вносил плату за машину авансом, но её не доставляли в указанный срок, а деньги не возвращались, отметили в комитете.

Основная часть обращений касались работы компаний Umid Avto Companies, Orient Avto-Lizing, Imkon Avto, Mega Avto Lizing, Avto 60 Oy и Avtohamkor 0 Foiz.

«Эти компании привлекают средства потребителей обещанием поставить новый автомобиль в короткие сроки, покрывают свои обязательства за счёт средств, привлечённых от других потребителей, и отсрочивают (удерживают) возврат полученных от потребителей денег на срок более года», — пояснили в комитете.

По этим нарушениям правоохранители открыли уголовные дела в отношении должностных лиц фирм Umid auto leasing, Umid lizing Tashkent, Umid auto, Umid avto Tashkent, Umid avto lizing, Mega Avto Leasin-Hamkor, Mega Avto Leasin, Samo Rimmax Avto, Rimmax Auto Leasin, Ishonch Auto Leasin, Asr Auto Leasin и Baraka Avto Baraka Business.

При этом комитет отмечает, что эти компании продолжают «совершать преступные действия, такие как вымогательство средств путём введения потребителей в заблуждение и злоупотребления их доверием». Например, автолизинговые компании Avto 60 Oy и Avtohamkor 0 Foiz присвоили средства на миллиарды сумов, говорится в сообщении.

Комитет призвал граждан проверять надёжность автолизинговых компаний, прежде чем заключать с ними договор и оплачивать услуги, и внимательно ознакомиться с условиями договора, оплаты и возврата средств.

Председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев со ссылкой на данные Верховного суда ранее сообщал, что в 2020 году по уголовным делам о мошенничестве при аренде или лизинге автомобилей были вынесены обвинительные приговоры 10 лицам, а в 2021 году этот показатель увеличился в 2 раза и составил 22.

Ущерб, причинённый гражданам в результате этих преступлений, в 2020 году составил 8,2 млрд сумов, а в 2021 году увеличился почти в 9 раз — до 69,3 млрд сумов. Количество потерпевших по аналогичным преступлениям увеличилось в 16 раз — до 16,8 тысячи человек.