Председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) Алишер Журакулович Хаджаев освобождён от должности, сообщает УзА.

Он занимал этот пост фактически с 2005 года, был уволен в феврале 2017 года, а в августе того же года стал исполняющим обязанности главы НТРК. С 2020 года работал главой компании без приставки и. о.





Новым руководителем Национальной телерадиокомпании стал Абдурашид Абдувохидович Джурабаев, до этого с февраля 2023 года возглавлявший секретариат премьер-министра. До этого с сентябре 2019 года работал заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Ранее также работал заведующим секретариата правительства по вопросам молодёжной политики, культуры, духовности, СМИ, творческих и общественных организаций, а также был депутатом и председателем Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты.

Он фигурировал в деле о возможном конфликте интересов, когда его брат Абдукаххор Джурабаев стал хокимом Ташлакского района Ферганской области, при этом занимая пост руководителя хлопково-текстильного кластера этого же района.