Наргизе, матери троих детей, работающей санитаркой в больнице, было 30 лет, когда она случайно узнала о своей онкологии — после усиления болей в груди. У неё диагностировали запущенную стадию рака груди с метастазами в яичниках. Грудь не получилось сохранить, как и яичники. Наргиза получила несколько курсов химиотерапии. Ей удалось выйти в ремиссию, но с большими потерями. Если бы она узнала о диагнозе раньше, многого можно было избежать. Таких историй очень много, они всегда полны трагизма. Почти у каждого из нас есть знакомые, родные, соседи, друзья, кто сталкивался с онкологией.

Рак молочной железы (РМЖ) является самой распространённой формой рака у женщин и занимает лидирующее место по смертности среди онкологических заболеваний в Узбекистане. Согласно официальной статистике, которую приводит Всемирная организация здравоохранения, только в 2020 году было зарегистрировано 4454 новых случая, в том же году от этого заболевания скончались 2067 женщин. (Ниже представлен видеоролик о том, как женщины могут самостоятельно проводить обследование груди на возможные симптомы.)

Маммографический скрининг среди бессимптомных женщин определённой возрастной группы — действенный метод ранней диагностики рака с доказанной эффективностью. Он содействует выявлению рака груди на 1−2-й стадиях, его своевременному лечению и сохранению как молочных желёз, так и жизни женщин.

Определить рак на 1-й или 2-й стадии, особенно опухоли, глубоко расположенные в ткани груди, путём ручного прощупывания груди практически невозможно. Женщинам в возрастной категории 45−65 лет показана маммография. А женщинам моложе 45 лет рекомендуется ультразвуковая диагностика раз в два года. К факторам риска относятся: история рака груди у близких родственников, приём заместительной гормональной терапии, особенно с высокими дозами эстрогенов, лучевая терапия грудной клетки или молочных желёз, поздняя менопауза, наличие мутации генов BRCA 1 и 2, PALB-2 и другие.

До недавних пор маммографический скриннинг в Узбекистане не проводился в силу отсутствия кадрового и технического потенциала.

Во время посещения Бухарской области в 2019 году президент Шавкат Мирзиёев дал поручение об оснащении региона маммографическим оборудованием в качестве пилотного проекта.

С учётом частоты возникновения РМЖ была определена целевая группа из около 200 тысяч женщин Бухарской области для проведения маммографии раз в два года согласно общепринятым мировым стандартам.

Было закуплено 13 единиц стационарного оборудования и два передвижных мобильных комплекса, а также запущена информационная система для обеспечения централизованного чтения и хранения маммограмм.

На базе Бухарского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии (РСНПМЦОиР) был организован маммографический кабинет с возможностью 3D-стереотаксической биопсии для углублённого дообследования женщин с выявленной патологией.

В мае 2021 года после завершения подготовительной работы впервые в Узбекистане стартовал маммографический скрининг. Александр Асосков, руководитель отдела радиологии РСНПМЦОиР, сообщил, что с мая 2021-го по 2023 год было обследовано 140 506 женщин (охват целевой группы — 70,2%). В этой группе было выявлено 327 новых случаев РМЖ, 2300 доброкачественных образований и 7097 предраковых заболеваний. Из числа выявленных случаев РМЖ на 1−2-й стадиях был у 246 женщин (80,9%), у остальных 19,1% — на 3−4-й стадиях.

Пилотный проект доказал важность маммографических обследований и организации комплексной программы контроля рака у женщин. Раннее выявление рака является государственным приоритетом и отражено в разделе 2.1 Стратегии «Узбекистан-2030» (цели 13 и 17).

Именно поэтому, положительным сдвигом является то, что в проекте государственной программы на 2024 год нашли своё отражение вопросы маммографического скрининга, оборудования и кадров.

Что делать дальше?

Распространять положительный опыт Бухары на остальные регионы страны. На сегодняшний день в стране в государственных клиниках имеется 31 маммограф (15 из них — мобильные, 16 — стационарные). Их расположение отражено на карте.





Существуют нерешённые проблемы с финансированием персонала, оплатой услуг мобильных бригад и обеспечением общей координации скрининга. В частных клиниках Ташкента также есть маммографы, но сейчас они никак не связаны с системой маммоскрининга, созданной в рамках пилотного проекта в Бухарской области.

В многопрофильных поликлиниках уже созданы кабинеты онкоконтроля. Маммографы в городах должны быть размещены в поликлиниках, быть стационарными, тогда как мобильные маммографы нужны для выезда в сельские отдалённые регионы. Они нередко выходят из строя из-за тряски на дорогах во время передвижения.

Необходимо обучать кадры, чтобы рентген-лаборанты в областях правильно делали снимки, чтобы специалист правильно читал маммограммы по системе BI-RADS (стандартизированная шкала оценки результатов маммографии, УЗИ и МРТ по степени риска наличия злокачественных образований молочной железы). Этот труд должен быть оплачиваемым, обеспечивая двойной просмотр результатов профилактической маммографии двумя независимыми рентгенологами.

Дообследование тоже требует расходов на биопсию или услуги гистологической лаборатории. Поликлиники должны будут вести просветительскую работу с женщинами, объясняя важность маммографии с последующей верификацией диагноза и обеспечивать связь с онкологическими центрами.

Рак молочной железы, диагностированный на ранней стадии, характеризуется благоприятным прогнозом и высокими показателями выживаемости. При 1-й и 2-й стадиях рака выживаемость составляет почти 100% (по данным британской организации Cancer Research UK).

Что требуется для реализации?

Оборудование. С учётом расселения целевой группы требуется дополнительно минимум 80 стационарных маммографов из расчёта 1 аппарат на 4 района. Если брать за основу стоимость одного аппарата в 150 тысяч долларов (как те, что были куплены для Бухарской области), необходимый бюджет на оснащение всей страны составит порядка 12 млн долларов. Предлагаемая карта расположения маммографов приводится ниже.





Кадры. Для организации двухсменной работы требуется одна ставка врача-радиолога для первого чтения снимков на областном уровне, и две ставки рентген-лаборанта для рентгенографии.

На данный момент только три региона полностью укомплектованы штатами (1 ставка врача-радиолога и 2 ставки рентген-лаборанта). В 7 регионах выделено по одной ставке врача-радиолога и рентген-лаборанта. В 4 регионах кадры не укомплектованы, нет ставок рентген-лаборанта и врача-радиолога.

Функционирующий в Ташкенте единый ридинг-центр, куда стекаются все снимки по стране на второе чтение, нужно укомплектовать специалистами, всего 12 штатных единиц: 8 радиологов, 2 IT-специалиста, 1 эпидемиолог и 1 дата-аналитик.

Итого общая потребность в штатных единицах для налаживания всей национальной системы маммографического скрининга составит 201 штатную единицу.

Обучение специалистов может быть организовано Всемирной организацией здравоохранения в рамках действующего проекта Исламского банка развития «Модернизация онкологических учреждений Республики Узбекистан (II этап)».

Такая программа маммографического скрининга представляет собой не только поддержку гендерной повестки, но и обеспечивает внедрение программного бюджетирования в госфинансах. Планирование расходов государства пошло бы в непосредственной связи с достигаемыми результатами, где эти самые результаты определены чётко, прозрачно и измеримо.

Самообследование

Женщинам рекомендуется ежемесячно самостоятельно проводить обследование груди у зеркала на предмет симметричности, покраснения, втяжения кожи, набуханий и выделений. При выявлении изменений сразу обратиться к специалисту.

Как проводить самообследование, показано в этом видео.

Колонка предоставлена «Газете.uz» Офисом достижения результатов (Delivery Unit) при Агентстве стратегических реформ, который нацелен на достижение 11 индикаторов в сферах общественного здравоохранения, инфраструктуры школ и питьевой воды до 2026 года. Одна из целей касается непосредственно внедрения национальной системы скрининга на рак молочной железы и рака шейки матки совместно с Министерством здравоохранения. Офис намерен регулярно делиться важными инициативами с общественностью и приглашает к диалогу и обмену предложениями в комментариях.