Раз в месяц в Ташкенте предлагается проводить «День без автомобилей». Это предусмотрено проектом указа президента Узбекистана о реализации Государственной программы 2024 года.

Акция, которая может проводиться в один из рабочих дней, направлена на сокращение автомобильного движения, говорится в документе.

Руководители и сотрудники всех республиканских и территориальных исполнительных органов, расположенных в Ташкенте, должны служить примером для населения, приезжая на работу на общественном транспорте.

За «полную, качественную и безоговорочную» реализацию этого пункта будут отвечать Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата (министр — Азиз Абдухакимов), Министерство транспорта (Илхом Махкамов) и хокимият Ташкента (и. о. хокима — Шавкат Умурзаков).

Другие предложения

К 2030 году планируется поэтапно ограничить эксплуатацию автомобилей, не соответствующих стандартам «Евро-5» и выше, в Ташкенте, Нукусе и областных центрах.

С 1 марта во время пыльных бурь и увеличении содержания мелкодисперсных частиц в воздухе намечено внедрить практику постоянного информирования населения о мерах профилактики, особенно граждан, страдающих заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания.

При въезде и выезде автомобилей на строительных площадках (500 кв. м и более) предлагается ввести обязательные требования по уменьшению пыли и частиц песка, поднимающихся в воздух.

Движение в Ташкенте большегрузных транспортных средств категорий N2, N3 и О4, предназначенных для перевозки грузов весом более 10 тонн, в часы пик планируется запретить. Ограничения не будут распространяться на машины специальных служб, в том числе коммунальные службы, службы благоустройства и технику Вооружённых сил.

«День без автомобиля» в Узбекистане

В мае 2018 года правительство своим постановлением утвердило проведение каждую пятницу «Дня безопасности дорожного движения», а в последнюю пятницу каждого месяца — акции «День без автомобиля». Акция должна была быть направлена на привлечение общественного внимания к проблеме безопасности на дорогах, а также демонстрацию того, что «передвижение без автотранспортных средств возможно и необходимо».

Этим же постановлением было предусмотрено начало участия Узбекистана во Всемирном дне без автомобиля (отмечается 22 сентября). В ноябре 2022 года постановлением правительства «О дополнительных мерах по поддержке здорового образа жизни и повышению физической активности населения» было рекомендовано в этот день отказаться от личных авто.

Однако до сих пор предусмотренные меры оставались на уровне рекомендаций, реальных ограничений и жёстких требований к использованию автомобилей не вводилось. Лишь в 2019 году в Ташкенте несколько километров улиц Лутфи и Ширин в Учтепинском районе в «День без автомобиля» были превращены в пешеходную зону.