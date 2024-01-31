Согласно климатическим данным февраль на 2−2,5 градуса, а в горах — на 1−1,5 градуса теплее января, отмечается в обзоре погоды последнего месяца зимы от Узгидромета.

Средняя месячная температура воздуха по большей части территории Узбекистана составляет +1…+4 градуса, по югу — +5…+8 градусов, по северу — 0…-3 градуса.

Однако в Узбекистане феврали бывают самые разные, отметили синоптики. «В феврале часто наблюдаются периоды по-весеннему тёплой погоды, когда природа просыпается и начинают цвести миндаль, ранние сорта урюка, сливы, алычи. Нередко после таких бурных потеплений ненадолго возвращаются зимние холода», — напомнили в Узгидромете.

В этом веке самыми тёплыми были феврали 2004, 2016 и 2021 годов, когда средняя месячная температура превышала климатическую норму на 3−6 градусов. В отдельные периоды температура воздуха повышалась до +22…+27 градусов, по югу — до +28…+30.

Максимальная температура в феврале 2016 года по большей части территории страны оказалась самой высокой за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане.

В феврале 2021 года такая тёплая погода сохранялась в течение первой и второй декад, а в последнюю неделю месяца температура понизилась до −10…−15 градусов.

Самыми холодными были феврали 2008, 2012 и 2014 годов со среднемесячной температурой на 4−8 градусов ниже нормы. Минимальная температура воздуха понижалась до −12…−17 градусов, по северу — до −24…−29.

По большей части территории Узбекистана эти морозы были значительно слабее по сравнению с самыми низкими значениями за исторический ряд наблюдений, таких сильных морозов, как раньше, в последние годы в феврале не наблюдалось.

Лишь по Сурхандарьинской области в феврале 2014 года минимальная температура воздуха понижалась до −20…−22 градусов, что обновило рекорд минимальной температуры за все годы наблюдений.

Согласно климатическим данным, по большей части территории страны февраль является самым осадочным за весь осенне-зимний период.

Самым сухим в этом веке (аномально сухим) был февраль 2016 года. Осадков по всей территории выпало менее 20% от месячной нормы. Самым осадочным по большей части территории был февраль 2010 года с месячным количеством осадков от 200% до 300% от нормы.

По равнинной территории осадки в феврале довольно часто выпадают в смешанном виде (дождь, снег), но снежный покров формируется гораздо реже. Самый длительный период с залеганием снежного покрова наблюдался в феврале 2008 года. Число дней со снежным покровом составило 20−25 дней, по южным районам 8−15 дней.

Какая погода ожидает жителей Узбекистана в феврале 2024 года

В целом, февраль будет незначительно теплее обычного. Средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы, местами на 1−1,5 градуса выше нормы и составит +2…+4 градуса, по северу −2…+1, по югу — +6…+8 градусов.

Начало февраля будет относительно холодным. В первой пятидневке преобладающая температура воздуха ночью — 0…-5 градусов, днём — +2…+7 градусов, местами до 0…-2. Осадки в виде дождя и снега пройдут 1 и 4 февраля по центральным и восточным районам, 3 февраля — по южным и юго-западным районам страны.

Во второй пятидневке ожидается повышение температуры ночью до 0…+5 градусов, днём — до +8…+13. Осадки, преимущественно в виде дождя, возможны 7−8 февраля.

В дальнейшем до конца месяца прогнозируется колебание температуры ночью от +2…+7 градусов до −2…−7 градусов, днём — от +13…+18 градусов до +2…+7, по северу ночью от 0…+5 градусов до −7…−12, днём — от +11…+16 градусов до 0…+5.

Количество осадков в феврале ожидается меньше, местами около нормы.