Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента на заседании 19 июля в рамках уголовного дела об «уличных бандах» вынес приговор в отношении Бахтиёра Кудратуллаева («Бахти Ташкентский») и ещё 36 лиц.

На заседании 15 июля Кудратуллаев выступил с кратким последним словом и просил смягчить наказание для других подсудимых.

«У нас не было плохих намерений. Это делалось, чтобы ребята не поднимали, не использовали нож друг против друга, не принимали психотропные таблетки и не впутывались в другие вещи… У меня одна просьба: ребята, которые здесь (другие подсудимые в зале суда — ред.), такие как Анвар, помогали с домашним хозяйством, забирали внука из детского сада и сына из школы, в другие „серьёзные“ дела не вмешивались. Мой брат [Шухрат Кудратуллаев] закончил со всем, совершал богослужение», — сказал он.

«Тут сидят и мои сыновья, один из них болеет. Некоторые из сидящих здесь ребят женаты, некоторые не женаты, у некоторых двое или трое детей. У кого-то есть пожилая мать, тёти. Пусть у них не будет таких же сожалений, как у меня: моя мать умерла за год до моего выхода из тюрьмы, и я не смог её похоронить. Мы не были террористами, мы не были коррупционерами, мы не каннибалы, мы не убивали людей. Мы не шли против государства. Если есть возможность, смягчите [наказание] сидящим здесь ребятам», — заявил Кудратуллаев.

Адвокат «Бахти Ташкентского» сообщил, что судья исключил из предъявленного обвинения 13 из 44 эпизодов. В своём выступлении он привёл различные доводы, связанные с уголовным делом, и попросил пересмотреть статьи обвинительного заключения и исключить некоторые из них.

Большинство подсудимых частично признали свою вину и попросили суд смягчить наказание. Некоторые обвиняемые отвергли предъявленные им обвинения.

Подсудимыми также проходили сыновья и брат «Бахти Ташкентского». Бекзод Зафаров получил 11 лет лишения свободы, Ихтиёр Кудратуллаев — 9 лет, Шухрат Кудратуллаев — 10,5 лет. Приговор вынесен ещё в отношении 33 человек, большинство из них обвинены в вымогательстве и мошенничестве.

Бахтиёр Кудратуллаев получил максимальный срок в 20 лет, запрошенный прокурором.

В деле также участвовали 46 потерпевших и 70 свидетелей.

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Предыстория

В ноябре-декабре прошлого года правоохранительные органы проводили масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Бахтиёр Кудратуллаев заключён под стражу в начале декабря.

Первый замглавы ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев отмечал, что операция по задержанию подозреваемых началась после тщательного сбора доказательств и подготовки, которая длилась «не один-два дня, а месяцы и даже годы».

Ранее суды вынесли приговоры в отношении Азлархона Мухамеджанова (5 лет), Сунатуллы Холмурадова (7,5 лет), Умиджона Уринова (6 лет 11 месяцев), Алибека Файзиева (12 лет), Олимжона Амонова (4 года), Баходира Султанова («Бохо завхоз», 10 лет) и Ниёза Ибодова (4 года) и других.