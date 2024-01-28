Узбекистан и Китай выводят отношения на уровень «всепогодного» всестороннего стратегического партнёрства. Об этом говорится в совместном заявлении глав двух стран по итогам переговоров в Пекине. Президент Шавкат Мирзиёев совершил первый зарубежный визит в новом году, что он сам назвал «глубоко символичным». В рамках визита достигнуто множество договорённостей. Шавкат Мирзиёев и глава автопроизводителя BYD дистанционно запустили проект по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области.

О проекте безотлагательных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте рассказали «Газете.uz» в Минэкологии. В их числе — массовая установка датчиков, запрет Аи-80, угля и мазута на ТЭЦ, установка пылегазоочистных устройств в теплицах и на предприятиях, мораторий на строительство и многое другое. В министерстве также отметили, что вокруг Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух.

Численность постоянного населения Узбекистана достигла 36 миллионов 799,8 тысяч человек. За 2023 год она выросла на 2,2% (эта цифра растёт с 2020 года), или 774,9 тысячи человек. Примечательно, что численность возрастной группы от 60 лет и старше растёт четвёртый год подряд (в 2020 году — 8,1%, в 2023-м — 9,1%).

В Узбекистане создаются проектные офисы для развития образования и здравоохранения. Первый будет отвечать за разработку «образовательных стандартов и программ на основе передового опыта». Второй займётся внедрением системы государственного медицинского страхования, обновлением санитарных норм и правил по международным стандартам и другими вопросами.

Реальные доходы на душу населения в Узбекистане в 2023 году выросли лишь на 2,4%. Это самый низкий показатель минимум за пять лет (если не считать пандемийный 2020 год). При этом в пяти областях страны доходы упали, а расслоение между регионами усилилось.

Минимальные потребительские расходы в Узбекистане увеличены на 9,3% — с 568 тысяч до 621 тысячи сумов в месяц. Этот показатель используется для определения черты бедности в стране. При его расчёте учитывается уровень инфляции.

Почему президент до сих пор не подписал закон «О конфликте интересов»? Сенат одобрил его ещё в июне 2023 года. Глава государства должен подписать или вернуть документ в течение 30 дней. Глава Сената Танзила Нарбаева сообщила, что закон изучается экспертами Администрации президента.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. До этого Узбекистан был нетто-экспортёром газа, поставляя газ Китаю и Кыргызстану. «Газета.uz» попыталась изучить факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.

Предложение китайской компании по строительству «канатного такси» в Ташкенте. Фото: Хокимият столицы.

Хокимият Ташкента удивил горожан сообщением о планах запустить «канатное такси». Соглашение об этом было достигнуто во время визита и. о. хокима столицы в Китай. Линия будет дублировать наземный транспорт, сообщили в хокимияте. Это означает, что линию не планируют сделать заменой общественному транспорту. Власти обещают представить проект населению. (Общественность и урбанисты встретили новость без энтузиазма.)

С 1 февраля в Узбекистане заработает рейтинг устойчивости предпринимателей, который будет поощрять правильно работающий бизнес. Компании с высоким рейтингом освободят от всех проверок, им также будут быстро возмещать НДС и предоставят более выгодные условия покупки земли и госимущества.

Здания издательства «Шарк» исключены из Национального реестра объектов материального культурного наследия из-за необходимости приватизации. После завершения процесса зданиям, которые сохранили культурную ценность, вернут статус охраняемых. Среди них — высотка с курантами (УзА) архитектора Блезэ.

Число сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане в 2023 году выросло на 4,4%. Высокому спросу, по данным Центробанка, способствует востребованность ипотеки. Новостройки выросли в цене на 26,9%, жилье на вторичном рынке — на 23%. Цены за аренду жилья стабилизировались, снизившись на 1%.

Авиакомпания Korean Air с 1 марта прекращает полёты между Сеулом и Ташкентом. Рейсы были открыты в 2008 году. В представительстве перевозчика сообщили, что это связано с падением продаж. В Сеул также летают Uzbekistan Airways и Asiana.

Бывшему хокиму Андижанского района смягчили наказание. Абдужаббор Эгамбердиев год назад был приговорён к 2 годам исправительных работ. На днях суд освободил его от оставшегося срока дополнительного наказания (более 1 года) в виде лишения права занимать ответственные посты.

Правозащитник Абдурахмон Ташанов посетил в колониях двух заключённых — блогера Отабека Сатторий и журналиста Даулетмурата Тажимуратова. По его словам, первый может выйти на свободу весной в рамках порядка, предусмотренного законом. Второй рассказал, что давал администрации колонии ряд предложений по улучшению условий содержания заключённых.

Клип «Home» ташкентской певицы Лайло Рихсиевой (Laylo) об экологических проблемах в Узбекистане быстро набрал популярность в интернете. «Газета.uz» поговорила с ней о том, как создавалась песня, о чём говорят кадры в клипе и как она связана с композитором Юнусом Раджаби.

В Узбекистане вводятся административная и уголовная ответственность за незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг. На первый раз будут применяться административные меры — арест до 15 суток, штрафы до 100 БРВ. За повторные действия можно получить до 5 лет лишения свободы.





Административная ответственность также введена за незаконное изменение или копирование IMEI-кода мобильных устройств. Помимо штрафа, наказание предусматривает конфискацию орудия совершения правонарушения.





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