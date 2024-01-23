Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата ранее сообщало об основных источниках загрязнения воздуха в Ташкенте и перечисляло ряд мер по улучшению ситуации. «Газета.uz» попросила Минэкологии рассказать более подробно об источниках загрязнения.

В числе основных причин в министерстве отметили рост спроса отраслей экономики на уголь, в частности, перевод тепличных хозяйств к использованию угольного топлива.

За прошедшие пять лет темп роста потребления угля в экономике превысил 22%. Если в 2018 году потреблялось 6,8 миллиона тонн, то в 2022 году — уже более 8,3 миллиона тонн.





«Вокруг столицы вместо „зелёного кольца“ фактически образовалось „серое кольцо“, состоящее из тепличных хозяйств, которые после перехода на использование угля крайне негативно воздействуют на качество атмосферного воздуха прилегающих территорий, в том числе столицы», — сообщили в Минэкологии.





Согласно анализу министерства, количество теплиц за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза (в Ташкентской области — в 2 раза), и 60% теплиц используют уголь как главный источник системы отопления.

Кроме этого, с 2018 года по 2023 год использование угля на Ново-Ангренской теплоэлектростанции в Ташкентской области увеличилось в 2 раза.

По оценкам экспертов, при сгорании 10 тонн угля образуется 220 кг сажи, 360 кг оксида серы и 80 кг оксидов углерода и азота.





Второй причиной загрязнения Минэкологии называет использование мазута теплоцентралями в качестве дополнительного топлива для обеспечения населения теплом.

Если в 2018 году Ташкентская ТЭС использовала 118,9 тысяч тонн мазута, то в 2023 году эта цифра превысила 270 тысяч тонн (рост — в 2,3 раза). Использование мазута на Ангренской ТЭС за последние пять лет увеличилось почти в 2 раза.

Рост объёма промышленности в Ташкенте также с каждым годом приводит к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Если в 2018 году в Ташкенте производилось 18,4% всей промышленной продукции страны, то в 2022 году эта отметка достигла 19,7%.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Резкое увеличение количества автотранспортных средств — ещё одна основная причина загрязненив. В 2021 году в Узбекистане было зарегистрировано 3,14 миллиона автомобилей, в 2023 году их количество выросло на 32% — до 4,6 миллиона.

В Министерстве экологии отметили, что на автомобили, использующие бензин марки Аи-80, приходится значительная доля выбросов диоксида углерода и мелкодисперсных частиц РМ2,5 в атмосферу.

Динамика роста количества автомобилей в Узбекистане.

По Ташкенту ежедневно в среднем передвигаются около 730 тысяч автомобилей. Дополнительно из регионов в столицу прибывают до 300 тысяч машин в день.

«Несмотря на объявленный в 2019 году мораторий на вырубку деревьев, вследствие относительно невысоких штрафов с 2020 года было незаконно вырублено около 49 тысяч деревьев (в том числе 10,5 тысяч ценных пород). Ущерб оценён в 45 млрд сумов», — сообщили в ведомстве.

Другой причиной загрязнения называются строительные работы, которые ведутся быстрыми темпами без утверждённого генплана по развитию Ташкента. Имеются факты самовольного начала строительства новых жилых комплексов и других объектов, не имеющих социального либо государственного значения, сообщили в министерстве. Заявлялись планы объявления моратория на новые постройки, но он документально оформлен не был.

За последние пять лет только в столице построено 5400 объектов — жилые дома, торговые, бытовые и социальные объекты (рост — 33%).

В Минэкологии также отметили бесконтрольный и бессистемный выпас скота на охраняемых природных территориях, а также необоснованное использование подземных водных ресурсов.

Ситуацию усугубляют экстремальные погодные явления, засоление земель, засуха, пыльные бури, вызванные как изменением климата, так и антропогенным воздействием на экосистему.

Отдельно в Минэкологии рассказали «Газете.uz» о конкретных мерах, которые планируется принять для улучшения ситуации. В ведомстве отметили, что большинство мер разрабатывалось с мая 2023 года и раньше.

План содержит в том числе первоочередные меры, рассчитанные на ближайшие месяцы. О нём — в нашем следующем материале.