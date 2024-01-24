Бывший хоким Андижанского района Абдужаббор Эгамбердиев (1974 года рождения) 8 февраля 2023 года был приговорён судом Мархаматского района к исправительным работам, сообщил во вторник пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов. Так он опроверг сообщения о том, что экс-хоким был оправдан.

«В настоящее время А. Эгамбердиев отбывает основное наказание в виде исправительных работ, назначенных решением суда, будучи на учёте группы пробации», — отметил представитель Верховного суда.

Бывший чиновник был осуждён по пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба), части 1 статьи 207 (должностная халатность) и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершённое повторно, а также повлёкшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота) Уголовного кодекса.

Ему было назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 20% месячной зарплаты в доход государства и лишением права занимать должностные и материально-ответственные посты в течение 2 лет.

Абдужаббор Эгамбердиев и его адвокат подали в суд заявление об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения права занимать должностные и материально-ответственные посты согласно статье 73 УК.

18 января определением Алтынкульского районного суда по уголовным делам заявление было удовлетворено, и бывший хоким условно-досрочно освобождён от отбывания оставшейся части этого дополнительного наказания в 1 год 3 месяца и 18 дней.

Ранее о том, что Абдужаббор Эгамбердиев был осуждён, не сообщалось. Он был отправлен в отставку по поручению президента Шавката Мирзиёева в сентябре 2022 года. Сообщалось, что решение было принято из-за действий, «не соответствующих этике государственного служащего, несоблюдения культуры руководителя, неуважения к гражданам во время народных приёмов и других недостатков в работе».

До этого пресс-служба хокимията Андижанского района публиковала фотографии с приёмов, где хоким и другие представители хокимията сидят в беседке, а жители стоят или сидят на расстоянии нескольких метров от них уровнем ниже. В сообщениях хокимията говорилось, что приёмы организуются на основе принципа «Во имя достоинства человека». Пользователи соцсетей же, комментируя фотографии, называли хокима «ханом».

Абдужаббор Эгамбердиев занял пост хокима Андижанского района в феврале 2021 года. Ранее работал начальником налоговой инспекции Бозского района, Улугнорского района, Кургантепинского района и города Андижана, а также первым заместителем хокима Андижанской области по вопросам социально-экономического развития, сферы услуг и предпринимательства.