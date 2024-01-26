Президент Узбекистана 22 января подписал постановление о создании проектного офиса «Центр проектов здравоохранения».

Согласно документу, этот центр образуется в структуре Министерства здравоохранения в форме государственного учреждения.

В документе отмечается, что центр создаётся для реализации предложений по развитию сферы здравоохранения страны, разработанных для Узбекистана зарубежными экспертами и консультантами. Они включают в себя 40 действий по повышению кадрового потенциала, организации оказания медицинских услуг в первичном звене медицины, то есть в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах.

Проектный офис ежемесячно будет вносить в Администрацию президента Узбекистана информацию о ходе реформирования системы здравоохранения и о факторах, препятствующих реализации реформ.

На проектный офис возложена ответственность за:

полное внедрение системы государственного медицинского страхования и пакета гарантированных государством бесплатных медицинских услуг и лекарств;

совершенствование системы контроля за качеством и безопасностью медицинских услуг;

налаживание системы медицинской реабилитации больных после инфаркта, инсульта, увечий, хирургических операций и пациентов с болезнями костно-мышечной системы;

повышение эффективности и прозрачности государственных закупок, реформирование сферы фармацевтики;

обновление санитарных норм и правил на основе современных требований.

Как ожидается, в 2024 году будут полностью пересмотрены и приведены в соответствие с международными стандартами действующих 40 санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.

Современные методы управления, высокие стандарты безопасности и качества медицинской помощи будут внедрены в деятельность республиканских специализированных научно-практических медицинских центров хирургии, кардиологии, эндокринологии, дерматовенерологии и косметологии, Национального детского медицинского центра и Национального медицинского центра, а также будет проведена их международная аккредитация.