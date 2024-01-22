Президент Узбекистана 19 января подписал закон, который вводятся меры административной и уголовной ответственности за незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг.

Кодекс об административной ответственности дополнен двумя новыми статьями.

Согласно одной из них, незаконное приобретение, сбыт или обмен криптоактивов, деятельность провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов без лицензии влечёт административный арест до 15 суток или наложение штрафа от 20 до 30 базовых расчётных величин (БРВ) с конфискацией криптоактивов и орудий совершения правонарушений.

Осуществление операций с анонимными криптоактивами провайдерами услуг в сфере оборота криптоактивов влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 30

до 40 БРВ.

Деятельность по майнингу с нарушением установленного порядка влечёт административный арест до 5 суток или штраф от 20 до 30 БРВ. То же правонарушение в значительном размере — административный арест до 10 суток или штраф от 30 до 50 БРВ, в крупном размере — административный арест до 15 суток или штраф от 50 до 100 БРВ с конфискацией орудий совершения правонарушения.

Занятие майнингом анонимных криптоактивов влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 30 до 40 БРВ с конфискацией криптоактивов и орудий совершения правонарушения.

В Уголовный кодекс также внесены две новые статьи, которые устанавливают наказания за вышеперечисленные правонарушения, если они совершаются после применения административного взыскания.

Незаконное приобретение, сбыт или обмен криптоактивов, деятельность провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов без лицензии либо осуществление операций с анонимными криптоактивами провайдерами услуг после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом до 100 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы до года или лишением свободы до года.

Те же действия, совершенные: повторно или опасным рецидивистом, в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, наказываются штрафом от 300 до 400 БРВ или ограничением свободы до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Те же действия, совершенные в особо крупном размере, с использованием служебного положения, организованной группой, наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет.

Занятие майнингом анонимных криптоактивов или осуществление майнинга с нарушением установленного порядка, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом до 100 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы до года или лишением свободы до года.

Осуществление скрытого майнинга наказывается штрафом от 100 до 300 БРВ или ограничением свободы до 2 лет либо лишением свободы до 2 лет.

Те же действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом, в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц наказываются штрафом от 300 ло 400 БРВ или ограничением свободы до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Те де действия, совершенные с использованием служебного положения или организованной группой, наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет.

В обеих статьях отмечается, что не подлежит ответственности лицо, добровольно заявившее о готовящемся или совершаемом преступлении и активно способствовавшее его раскрытию.

Новые санкции и наказания вступают в силу через три месяца, 19 апреля.

Национальное агентство перспективных проектов, которое с сентября 2023 года является государственным регулятором в сфере криптоактивов, призвало «неукоснительно соблюдать нормы законодательства во избежание наказания».

С 1 января 2023 года граждане и юридические лица Узбекистана могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену крипто-активов исключительно через национальных провайдеров услуг.