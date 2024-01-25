По итогам 2023 года Узбекистан превратился в нетто-импортёра газа, следует из данных Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».
В стоимостном выражении импорт составил 694,9 млн долларов США, увеличившись за год в 2,5 раза. Экспорт сократился вдвое — до 529,9 млн долларов. Разница в поставках превысила 165 млн долларов.
До этого Узбекистан был нетто-экспортёром газа, поставляя газ Китаю и Кыргызстану.
В 2022 году экспорт превышал импорт на 629 млн долларов, в 2021 году — на 562,8 млн, в 2020 году — 427,7 млн, а в 2019 году страна практически не импортировала газ, экспортировав «голубое топливо» на 2,3 млрд долларов.
В 2019 году Узбекистан поставлял газ России и Китаю — 4,9 млрд и 3,2 млрд кубометров газа соответственно. С 2020 года поставки в РФ прекратились, ненадолго возобновившись в 2021 году (на 76,6 млн долларов).
С тех пор почти весь объём газа идёт в Китай. Кыргызстан получает небольшие объёмы — 34−43 млн кубометров газа на 5,5−6,5 млн долларов в год.
«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа, которые предоставляют Узбекистан и Китай, разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов тогда прокомментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По расчётам «Газеты.uz», даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.
Агентство статистики никогда не раскрывало структуру услуг во внешнеторговом обороте Узбекистана, поэтому нельзя точно сказать, сколько Узбекистан получает за транзит газа из Туркменистана в Китай. Транзит осуществляет компания Asia Trans Gas, учреждённая в 2008 году «Узбекнефтегазом» и Trans-Asia Gas Pipeline Company (TAPLine, дочернее предприятие китайской государственной компании CNPC) с равными долями по 50%.
Как Узбекистан превратился в нетто-импортёра газа? Падение добычи
Подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане по итогам 2020 года составляли 1,86 триллиона кубометров. Тогда отмечалось, что при текущих объёмах добычи их хватит минимум на 34 года.
В августе 2023 года сообщалось о резервах на 1,85 трлн кубометров (17-е место в мире по запасам), из которых половина (933 млрд) приходится на «Узбекнефтегаз» с 122 нефтегазовые месторождениями.
Власти объясняли падение добычи истощением действующих месторождений и технологическими потерями. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что основная часть потерь приходится на «Узбекнефтегаз», у которого «75−80% месторождений уже выработаны».
«Узбекнефтегаз» в ближайшие годы планирует удерживать добычу на уровне 34,1 млрд долларов, но только за счёт геологоразведочных работ и выявления новых месторождений, что требует больших инвестиций.
|млн. куб. м
|Год
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|Производство газа (данные Агентства статистики)
|56417,6
|60396,5
|60537,5
|49736,2
|53802,0
|51678,4
|46710,3
|Данные рабочей группы при президенте
|55789,3
|61004,4
|52787,3
|Данные «Узбекнефтегаза»
|53055,9
|56877,7
|55967,3
|48055,5
Добыча газа за 2023 год упала до 46,7 млрд кубометров, снизившись на 9,6%, или на 4,97 млрд кубометров. В 2022 году производство упало на 2,12 млрд кубометров. В целом, по данным Агентства статистики, с 2018 года падение составило около 13,68 млрд кубометров (это почти 30% текущих объёмов производства).
Но данные по добыче газа отличаются. В докладе «О состоянии нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан», который подготовила рабочая группа, созданная в ноябре 2019 года по инициативе президента (есть у «Газеты.uz»), говорится, что в 2018 году добыча составила 61 млрд кубометров, а в отчёте по выпуску евробондов «Узбекнефтегаза» в ноябре 2021 года — 56,87 млрд, по официальным же данным — 60,4 млрд.
«Программа по увеличению добычи»
Снижению производства предшествовала масштабная программа по увеличению добычи углеводородов, в том числе газа в 2017—2021 годах, которая не оправдала прогнозы, отмечалось в докладе рабочей группы.
Общая программа мероприятий, направленных на увеличение добычи газа и газового конденсата, оценивалась в несколько миллиардов долларов. По программе «Газпромбанк» выделил 710 млн долларов, китайский фонд Шёлкового пути — 585 млн долларов, долг от Минфина — 200 млн долларов, собственные средства «Узбекнефтегаза» составили 805 млн долларов.
В рамках неё было проведено строительство новых газопроводов, обустройство месторождений и другие работы.
Рабочая группа проанализировала эффективность программы и предусмотренных в ней проектов. Она указывала на завышение стоимости работ и услуг со стороны подрядчиков, а также на невыполнение поставленных прогнозов. Министр энергетики на одной из встреч с журналистами отмечал, что если бы не программа, объём добычи газа в 2023 году сократился бы до 20,4 млрд кубометров за счёт естественного снижения добычи газа на месторождения.
Но фактически добыча в 2017—2019 годы была на 22,2 млрд кубометров ниже прогнозов. Только по газовом конденсату был перевыполнен план, по нефти тоже было снижение.
В 2020 году тоже было отмечено сильное падение добычи, но это можно объяснить пандемией и падением спроса со стороны Китая и приостановкой поставок в Россию. В 2021 году было добыто 53,8 млрд кубометров газа, в 2022 году — 51,6 млрд, в 2023 году — 46,7 млрд кубометров. Для сравнения: в 2016 году цифра составила около 56,2 млрд кубометров.
Большая часть невыполненного прогноза по добыче газа пришлась на «Узбекнефтегаз», который вложил больше всех средств, но в итоге накопил огромные долги, за которые до сих расплачивается. В 2021 году компания выпустила свои первые евробонды на 700 млн долларов, то есть привлекла средства с зарубежного рынка капитала, часть средств направлялась на погашение кредитов перед «Газпромбанком», привлечённых на реализацию программы.
Рост населения и экономики на фоне дефицита газа
В Узбекистане за последние шесть лет численность населения выросла на 3,6 млн человек — с 33,2 млн до 36,8 млн. Экономика растёт почти на 6%, что требует роста потребления энергоресурсов как минимум на 10−15%, а объёмы производства не соответствовали возросшему спросу.
До недавнего времени свыше 90% генерации электроэнергии в Узбекистане происходило за счёт газа. Падение его добычи влияло на выработку электрического тока, а при падении давления «голубого топлива» во время увеличения спроса происходили массовые отключения и энергокризис.
Чтобы снизить зависимость тепловых электростанций от газа в Узбекистане стали запускаться солнечные и ветровые электростанции. По последним данным, доля газа в генерации электроэнергии упала до 75%.
Газ также требуется теплицам, которые начали переводить на уголь, автомобилям, число которых с каждым годом растёт, цементным и кирпичным заводам и другим отраслям экономики. Отметим, что на предприятия по производству стройматериалов и теплицы приходилось около 8−10% потребления газа.
Ситуация с газом ухудшилась также после реализации крупных инвестиционных проектов. Например, запуска завода по производству синтетического топлива Uzbekistan GTL. Рабочая группа, созданная поручением президента, отмечала завышенную стоимость проекта (на более чем 1 млрд долларов), а также недостаточную сырьевую базу для полной загрузки завода.
«По проекту отсутствует ресурсная база. При обеспечении завода ресурсами на внутреннем рынке появится дефицит или АО „Узбекнефтегаз“ себе в ущерб будет вынужден закупать газ у „Лукойла“ по экспортной цене», — предупреждали авторы доклада.
В результате «Узбекнефтегаз» действительно закупал газ по экспортной цене — топливо по договору должны были направлять на экспорт, но оно шло на внутренний рынок по сниженной цене, из-за чего у компании образовался долг перед «Лукойлом» (в 2019 году задолженность оценивалась в 600 млн долларов), как и у Uz-Kor Gas Chemical (свыше 1 млрд долларов) и других.
Сейчас также ведётся строительство газохимического комплекса МТО («метанол в олефины») компании Saneg стоимостью 4 млрд долларов.
Другие предприятия также требуют гарантированных поставок газа. Например, в январе прошлого года компания Indorama Corporation планировала купить за 140 млн долларов «Ферганаазот» — одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в Узбекистане. Однако перед его приватизацией глава Агентства по управлению госактивами заявлял, что власти должны обеспечить инвестору гарантированное обеспечение газом минимум на 10 лет.
Таким образом, из-за неудавшейся программы по увеличению добычи углеводородов и падения производства страна вынуждена импортировать газ, чтобы покрыть внутренний спрос и продолжать выполнять обязательства по экспортным контрактам (поставки газа в Китай).
В настоящее время Узбекистан импортирует газ из России и Туркменистана.