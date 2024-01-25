По итогам 2023 года Узбекистан превратился в нетто-импортёра газа, следует из данных Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

В стоимостном выражении импорт составил 694,9 млн долларов США, увеличившись за год в 2,5 раза. Экспорт сократился вдвое — до 529,9 млн долларов. Разница в поставках превысила 165 млн долларов.

До этого Узбекистан был нетто-экспортёром газа, поставляя газ Китаю и Кыргызстану.

В 2022 году экспорт превышал импорт на 629 млн долларов, в 2021 году — на 562,8 млн, в 2020 году — 427,7 млн, а в 2019 году страна практически не импортировала газ, экспортировав «голубое топливо» на 2,3 млрд долларов.

В 2019 году Узбекистан поставлял газ России и Китаю — 4,9 млрд и 3,2 млрд кубометров газа соответственно. С 2020 года поставки в РФ прекратились, ненадолго возобновившись в 2021 году (на 76,6 млн долларов).

С тех пор почти весь объём газа идёт в Китай. Кыргызстан получает небольшие объёмы — 34−43 млн кубометров газа на 5,5−6,5 млн долларов в год.

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа, которые предоставляют Узбекистан и Китай, разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов тогда прокомментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По расчётам «Газеты.uz», даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

Агентство статистики никогда не раскрывало структуру услуг во внешнеторговом обороте Узбекистана, поэтому нельзя точно сказать, сколько Узбекистан получает за транзит газа из Туркменистана в Китай. Транзит осуществляет компания Asia Trans Gas, учреждённая в 2008 году «Узбекнефтегазом» и Trans-Asia Gas Pipeline Company (TAPLine, дочернее предприятие китайской государственной компании CNPC) с равными долями по 50%.

Как Узбекистан превратился в нетто-импортёра газа? Падение добычи

Подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане по итогам 2020 года составляли 1,86 триллиона кубометров. Тогда отмечалось, что при текущих объёмах добычи их хватит минимум на 34 года.

В августе 2023 года сообщалось о резервах на 1,85 трлн кубометров (17-е место в мире по запасам), из которых половина (933 млрд) приходится на «Узбекнефтегаз» с 122 нефтегазовые месторождениями.

Власти объясняли падение добычи истощением действующих месторождений и технологическими потерями. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что основная часть потерь приходится на «Узбекнефтегаз», у которого «75−80% месторождений уже выработаны».

«Узбекнефтегаз» в ближайшие годы планирует удерживать добычу на уровне 34,1 млрд долларов, но только за счёт геологоразведочных работ и выявления новых месторождений, что требует больших инвестиций.

млн. куб. м

Год

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Производство газа (данные Агентства статистики)

56417,6

60396,5

60537,5

49736,2

53802,0

51678,4

46710,3

Данные рабочей группы при президенте

55789,3

61004,4

52787,3









Данные «Узбекнефтегаза»

53055,9

56877,7

55967,3

48055,5









Добыча газа за 2023 год упала до 46,7 млрд кубометров, снизившись на 9,6%, или на 4,97 млрд кубометров. В 2022 году производство упало на 2,12 млрд кубометров. В целом, по данным Агентства статистики, с 2018 года падение составило около 13,68 млрд кубометров (это почти 30% текущих объёмов производства).

Но данные по добыче газа отличаются. В докладе «О состоянии нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан», который подготовила рабочая группа, созданная в ноябре 2019 года по инициативе президента (есть у «Газеты.uz»), говорится, что в 2018 году добыча составила 61 млрд кубометров, а в отчёте по выпуску евробондов «Узбекнефтегаза» в ноябре 2021 года — 56,87 млрд, по официальным же данным — 60,4 млрд.

Падение добычи в процентах. Источник: Статагентство.

«Программа по увеличению добычи»

Снижению производства предшествовала масштабная программа по увеличению добычи углеводородов, в том числе газа в 2017—2021 годах, которая не оправдала прогнозы, отмечалось в докладе рабочей группы.

Общая программа мероприятий, направленных на увеличение добычи газа и газового конденсата, оценивалась в несколько миллиардов долларов. По программе «Газпромбанк» выделил 710 млн долларов, китайский фонд Шёлкового пути — 585 млн долларов, долг от Минфина — 200 млн долларов, собственные средства «Узбекнефтегаза» составили 805 млн долларов.

В рамках неё было проведено строительство новых газопроводов, обустройство месторождений и другие работы.

Рабочая группа проанализировала эффективность программы и предусмотренных в ней проектов. Она указывала на завышение стоимости работ и услуг со стороны подрядчиков, а также на невыполнение поставленных прогнозов. Министр энергетики на одной из встреч с журналистами отмечал, что если бы не программа, объём добычи газа в 2023 году сократился бы до 20,4 млрд кубометров за счёт естественного снижения добычи газа на месторождения.

Но фактически добыча в 2017—2019 годы была на 22,2 млрд кубометров ниже прогнозов. Только по газовом конденсату был перевыполнен план, по нефти тоже было снижение.

В 2020 году тоже было отмечено сильное падение добычи, но это можно объяснить пандемией и падением спроса со стороны Китая и приостановкой поставок в Россию. В 2021 году было добыто 53,8 млрд кубометров газа, в 2022 году — 51,6 млрд, в 2023 году — 46,7 млрд кубометров. Для сравнения: в 2016 году цифра составила около 56,2 млрд кубометров.

Источник: Доклад рабочей группы.



Большая часть невыполненного прогноза по добыче газа пришлась на «Узбекнефтегаз», который вложил больше всех средств, но в итоге накопил огромные долги, за которые до сих расплачивается. В 2021 году компания выпустила свои первые евробонды на 700 млн долларов, то есть привлекла средства с зарубежного рынка капитала, часть средств направлялась на погашение кредитов перед «Газпромбанком», привлечённых на реализацию программы.

Из отчёта по выпуску евробондов компании. Куда пойдут 700 млн долларов.



Рост населения и экономики на фоне дефицита газа

В Узбекистане за последние шесть лет численность населения выросла на 3,6 млн человек — с 33,2 млн до 36,8 млн. Экономика растёт почти на 6%, что требует роста потребления энергоресурсов как минимум на 10−15%, а объёмы производства не соответствовали возросшему спросу.

До недавнего времени свыше 90% генерации электроэнергии в Узбекистане происходило за счёт газа. Падение его добычи влияло на выработку электрического тока, а при падении давления «голубого топлива» во время увеличения спроса происходили массовые отключения и энергокризис.

Генерация электроэнергии. Источник: Статагентство.

Чтобы снизить зависимость тепловых электростанций от газа в Узбекистане стали запускаться солнечные и ветровые электростанции. По последним данным, доля газа в генерации электроэнергии упала до 75%.

Газ также требуется теплицам, которые начали переводить на уголь, автомобилям, число которых с каждым годом растёт, цементным и кирпичным заводам и другим отраслям экономики. Отметим, что на предприятия по производству стройматериалов и теплицы приходилось около 8−10% потребления газа.

Ситуация с газом ухудшилась также после реализации крупных инвестиционных проектов. Например, запуска завода по производству синтетического топлива Uzbekistan GTL. Рабочая группа, созданная поручением президента, отмечала завышенную стоимость проекта (на более чем 1 млрд долларов), а также недостаточную сырьевую базу для полной загрузки завода.

«По проекту отсутствует ресурсная база. При обеспечении завода ресурсами на внутреннем рынке появится дефицит или АО „Узбекнефтегаз“ себе в ущерб будет вынужден закупать газ у „Лукойла“ по экспортной цене», — предупреждали авторы доклада.

В результате «Узбекнефтегаз» действительно закупал газ по экспортной цене — топливо по договору должны были направлять на экспорт, но оно шло на внутренний рынок по сниженной цене, из-за чего у компании образовался долг перед «Лукойлом» (в 2019 году задолженность оценивалась в 600 млн долларов), как и у Uz-Kor Gas Chemical (свыше 1 млрд долларов) и других.

Сейчас также ведётся строительство газохимического комплекса МТО («метанол в олефины») компании Saneg стоимостью 4 млрд долларов.

Другие предприятия также требуют гарантированных поставок газа. Например, в январе прошлого года компания Indorama Corporation планировала купить за 140 млн долларов «Ферганаазот» — одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в Узбекистане. Однако перед его приватизацией глава Агентства по управлению госактивами заявлял, что власти должны обеспечить инвестору гарантированное обеспечение газом минимум на 10 лет.

Таким образом, из-за неудавшейся программы по увеличению добычи углеводородов и падения производства страна вынуждена импортировать газ, чтобы покрыть внутренний спрос и продолжать выполнять обязательства по экспортным контрактам (поставки газа в Китай).

В настоящее время Узбекистан импортирует газ из России и Туркменистана.