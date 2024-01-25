В продолжение деловой программы государственного визита в Китай президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с секретарём партийного комитета провинции Гуандун Хуаном Куньмином принял участие в работе совместного инвестиционного форума, проходящего в городе Шэньчжэне, сообщила пресс-служба главы государства.

Инвестиционный форум собрал руководителей ведомств и регионов двух стран, более 600 представителей крупного бизнеса КНР. В их числе — топ-менеджмент китайских Национальной нефтегазовой корпорации, Национальной химико-инжиниринговой компании, Аэрокосмической научно-промышленной корпорации, компаний China Energy, Gezhouba Group, China CAMC Engineering, Huawei, SANY Renewable Energy, BYD Xinjiang Hualing Group, ZTE, TBEA, Universal Energy, Китайского банка развития, Государственного банка развития, Эксимбанка Китая и других.





Открывая форум, Шавкат Мирзиёев отметил символичность проведения форума в городе Шэньчжэне, который считается инновационной столицей Китая.

Он сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, проведённых накануне, были достигнуты договорённости по поддержке и созданию благоприятных условий для представителей бизнеса двух стран.

Этому также будет способствовать принятый исторический документ — совместное заявление лидеров двух стран, которое выводит узбекско-китайские отношения на уровень «всепогодного"* всестороннего стратегического партнёрства, добавил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана напомнил, что в последние годы объем взаимной торговли, увеличившись вдвое, в 2023 году достиг рекордной отметки в 14 млрд долларов.

Глава государства ещё раз отметил наличие возможностей для увеличения этого показателя до 20 млрд в ближайшие годы, в том числе за счёт расширения взаимных поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также заключения соглашения о преференциальной торговли отдельными видами продукции.

Сегодня общий объем китайских инвестиций составил свыше 14 млрд долларов. Количество предприятий с участием китайского капитала увеличилось в три раза.





Глава Узбекистана высоко оценил прошедшие накануне в Урумчи первый межрегиональный форум и выставку промышленной продукции, где были подписаны инвестиционные соглашения.

Президент подчеркнул готовность придать этой деловой платформе системный характер и провести следующий форум в Узбекистане. Он также приветствовал планы по созданию постоянного Совета регионов двух стран.

Глава государства обозначил приоритеты и перспективные направления взаимодействия с Китаем. Среди них — расширение партнёрства с китайскими компаниями с внедрением упрощённого порядка привлечения средств финансовых институтов Китая на проекты развития инфраструктуры, промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе по глубокой переработке стратегического сырья.

Кроме того, отдельно выделено привлечение передовых китайских технологий в области устойчивого сельского хозяйства и внедрение научных подходов по реабилитации земель и культивации солеустойчивых растений.

Важными направлениями обозначены дальнейшее продвижение стратегического партнёрства в «зелёной» энергетике и участие компаний Китая в программе приватизации.





Президент подчеркнул, что «мощный импульс успешной деятельности китайских партнёров в Узбекистане придадут принятые в ходе нынешнего визита решения по расширению финансирования проектов ведущими банками Китая, открытию представительства Экспортно-импортного банка и созданию новой Инвестиционной платформы с Фондом „Шёлковый путь“».

«Ещё одно новшество. За каждым китайским партнёром будет закреплён ответственный инвестиционный менеджер. Мы твёрдо верим, что они предоставят китайским компаниям новые возможности для успешной реализации проектов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По итогам бизнес-форума подписан пакет документов по реализации проектов в сферах энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей, электротехнической, лёгкой промышленности, машиностроения, инфраструктурного развития, сельского хозяйства, образования, транспорта и логистики.

В заключение президент Узбекистана выступил с инициативой об организации на ежегодной основе Гуандунского инвестиционного форума, предложив провести его очередную встречу в следующем году в городе Самарканде.

Термин «всепогодного» стратегического партнёрства ранее также упоминался в отношении уровня сотрудничества Китая и Беларуси. Он характеризуется тем, что стороны реализуют своё партнёрство и решают политические и экономические вопросы вопросы вне зависимости от внешних условий и международной ситуации.