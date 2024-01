Ташкентская певица Лайло Рихсиева (Laylo) 22 января выпустила песню и клип под названием «Home» («Родина»), посвящённые экологическим проблемам, «происходящим в моем родном городе из-за разрушительного, всепоглощающего характера природы человека».

За сутки трек набрал свыше 11 тысяч просмотров на YouTube, им поделились многие пользователи в социальных сетях. Песня собрала многочисленные положительные отзывы.

В клипе можно заметить отсылки к трагедии Аральского моря и катастрофы на Сардобинском водохранилище, а также упоминания о массовой вырубке деревьев и многочисленных стройках, загрязнении воздуха, из-за чего «невозможно дышать», и другое.

«Газета.uz» поговорила с Лайло Рихсиевой о том, как создавалась песня, о чём говорят кадры в клипе и как она связана с народным артистом Узбекистана, композитором Юнусом Раджаби.

— Я из Ташкента. Мне 24 года. По образованию я маркетолог. На четвёртом курсе учёбы в Вестминстерском университете я бросила учёбу, потому что поняла, что всё-таки хочу заниматься музыкой. На данный момент я просто свободный артист.

— Всё началось во время карантина, когда нас заперли в четырёх стенах. Это, пожалуй, было единственное, чем я могла заниматься из того, что было у меня в жизни. Знаете, когда хобби переросло в нечто большее, ничто не приносило такой радости, как занятие музыкой. И в какой-то момент я решила, что надо набраться смелости и перестать пытаться усидеть на двух стульях.

При этом у меня нет музыкального образования. Я на всех инструментах учусь играть посредством того, что я его щупаю.

— На самом деле это не первая моя песня. У меня было уже очень много релизов, я выпускаюсь с 2020 года. В мае произошёл инцидент — я разорвала сотрудничество с продюсером, с которым на тот момент работала. У нас были смежные права на песни. На данный момент я не имею права ими пользоваться, так как я разорвала сотрудничество.

— В целом за последний год я очень сильно пересмотрела своё отношение к родине, в целом к Узбекистану. Я увидела, насколько у нас богатая культура, какой у меня прекрасный род. И я прониклась этим чувством здорового патриотизма.

Потом я поняла, что эти чувства были неспроста. Потому что были наши национальные инструменты. Я позвала своих дядей, которые являются признанными народным артистами в Узбекистане.

Рихсий Раджаби.



Я правнучка Рихсий Раджаби — это родной брат Юнуса Раджаби (народный артист Узбекистана, композитор, наставник многих макомистов, собиратель узбекского музыкального наследия, в честь него названы станция метро и улица в Ташкенте — ред.).

Получилась так, что всё династия Юнуса Раджаби пошла в музыкантов, а у династии Рихсия Раджаби — только я. Поэтому для меня эта песня также стала мостом, объединением с моим родом, мои родственники помогли в записи.

16 января я решила, что надо её выпускать, потому что качество воздуха в стране было критическим. Я просто за четыре дня, засев на кухне, сделала вручную клип, отбирала материалы, это всё редактировала, снимала в подвале у себя дома. И вот так получилось.

И с этой фразы я такая: «О, нет!» И я пошла писать текст" (смеётся). Где-то за 20 минут я записала эту песню.

— Я даже не знаю, есть ли такой жанр. Я немного этого не понимаю, потому что я меломан. То есть это не значит, что я все свои песни будут писать в таком стиле. Если захочется написать джаз, я напишу джаз, потому что я так чувствую в этот момент.

Я не делю на жанры, но именно эту песню можно назвать «cinematic pop», потому что она похожа на какой-то фильм.

— Я пересмотрела очень много материалов касательно всех экологических проблем, который когда-либо были в Узбекистане. Если честно, я даже не использовала и половину тех материалов, что нашла. Наверное, я буду этим как-то делиться.

Второй момент, где мужчина говорит: «Астагфируллах, астагфируллах» («Да простит меня Аллах!», это фраза, сказанная, когда взорвался склад в [Сергелийском районе Ташкента].

Третий момент, где женщина говорит про приближающуюся воду, — это Сардоба. И четвёртый момент, где женщина говорит, что у неё не осталось ни людей, ни машин, — это был смерч в Нукусе, который срывал крыши.

Другая работа певицы.

— Да, когда была пыльная буря со смерчами. Вот они срывали крыши. Этот момент показан на телевизоре внутри клипа, как крыша летит со здания.

— Нет-нет, это все взято из Pinterest (фотохостинг — ред.). Если честно, я не очень понимаю политику в целом, не слежу за жизнью политиков и их семей. Это больше отсылка к бизнесменам, которые как раз-таки занимаются застройкой. И как бы зачем им столько денег, ведь их достаточно вполне на все блага… Я это так вижу.

— Это символизм на самом деле. Я не люблю говорить прямым текстом, мне нравится, чтобы люди сами думали и каждый понимал по-своему.

У меня эта сцена символика того, как во времена Советского Союза власть принимала решения, которые неравномерно расходовали водные ресурсы нашей страны. Так как у нас в регионе и так дефицит воды. Из-за того, что менялось течение рек Амударьи и Сырдарьи, вода просто не доходила до Арала, Арал высох.

Конкретно эта ошибка стоила здоровья целой нации, рабочих мест. Вообще, в целом мне очень больно… [Люди в Каракалпакстане] не заслужили ситуацию, в которой они сейчас находятся.

— Конечно же, нет. Есть способы исправить эту ситуацию. Я в шоке от того, какой резонанс происходит на фоне этой песни не с точки зрения того, что «я теперь звезда», нет, я стою такая ровная абсолютно. Как будто всё внимание идёт не мне, а внимание идёт к проблеме.

Мне очень нравится, как сейчас себя ведёт общественность. В момент выхода трека я стала видеть в ленте очень много публикаций на тему экологии, все стали долбить эту тему. Я так счастлива от этого. Возможно, я просто сорвала какой-то нарыв у людей в сердцах, откуда полилось всё это возмущение.

Мы не один раз наблюдали, что когда народ начинает коллективно возмущаться, то что-то меняется.

И эта фраза «I guess all that we can do now is pray» — это вообще несуществующая фраза. Нет такого диктора, который это говорил. Это мой текст, если честно. Это больше антиутопичный момент из будущего, который мне бы не хотелось увидеть.