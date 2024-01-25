В Ташкенте появится «канатный общественный транспорт», сообщила 25 января пресс-служба хокимията города.

Делегация во главе с и. о. хокима столицы Шавкатом Умурзаковым 23 января в Шеньчжене (Китай) провела переговоры об этом с Beijing North Bartholet Ropeway Technology. Она находится в Китае в рамках государственного визита президента Узбекистана.





По итогам встречи между компанией «Ташкент инвест» и Beijing North Bartholet Ropeway Technology было подписано инвестиционное соглашение о реализации проекта. Его стоимость не называется.





«Планируется, что проект будет направлен на дублирование наземного транспорта канатными такси и будет предварительно презентован общественности, рекомендации и предложения которой будут направлены в проектный офиc Beijing North Bartholet Ropeway Technology», — говорится в сообщении.

Китайская компания обеспечит реализацию проекта за счёт зарубежных инвестиций, а также операционное управление проектом.

В сообщении хокимията говорится, что в Ташкенте в соответствии с распоряжениями президента Узбекистана реализуется программа по развитию «зелёного» общественного транспорта.

На встрече обсуждались «несколько вариантов сотрудничества, типы и маршруты предполагаемого транспорта в городе».





Где будет строиться канатная дорога, не уточняется. На представленных эскизах показаны предложения китайской компании «на основе изучения транспортной ситуации с учётом развития города, запуском аэропорта и Экспоцентра, а также предстоящих международных мероприятий».

Судя по этим эскизам, линию с 10-местными кабинами предлагается строить по улице Махтумкули, которая далее переходит в улицу Новый Узбекистан и идёт вдоль одноимённого парка, рядом со строящимися аэропортом гражданской и бизнес-авиации, Олимпийским городком к Новому Ташкенту.





Beijing North Bartholet Ropeway Technology — совместное предприятие КНР со швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau — одним из лидеров в области канатных дорог, парков развлечений, машиностроения и осветительного оборудования.

На этой улице также предлагалось строить трамвай

Весной 2016 года в Ташкенте было закрыто трамвайное движение, просуществовавшее более 100 лет. Власти назвали трамвай неэффективным (на тот момент — после ликвидации многих направлений — система действительно работала не так, как могла бы), а решить транспортные проблемы планировали путём расширения улиц, строительства развязок и линий метрополитена. В итоге ситуация с общественным транспортом в городе только деградировала. «Газета.uz» не раз обращала внимание на поспешность и ошибочность решения о закрытии трамвайного движения.

В феврале 2022 года президент Шавкат Мирзиёев, посещая Самарканд — единственный город в стране, где действует трамвай, впервые за много лет заявил о планах вернуть трамвай в Ташкент. Президент сообщил, что маршруты трамвая будут определены, «отмерив семь раз и отрезав один раз».

Летом того же года глава Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев сообщил, что подготовлены предложения по двум маршрутам современного «бесшумного» трамвая — от ТТЗ и от Ипподрома до Северного вокзала. ТЭО проекта планировалось разработать в августе.

В ноябре 2022 года во время визита президента Узбекистана в Париж правительство Узбекистана и французская Alstom подписали соглашение о строительстве в Ташкенте трамвайных линий в Ташкенте. Сообщалось, что одна из них может пролегать от станции метро «Дустлик» по улице Новый Узбекистан — той же, где предлагается строить канатную дорогу. Статус всех этих проектов на данный момент неизвестен.

В сентябре прошлого года стало известно о планах построить в Новом Ташкенте единую сеть трамвая и метрополитена, которая будет связана со «старым» Ташкентом.

Недавно директор проектного офиса при Министерства транспорта Мурад Абидов сообщил, что поскольку на проектирование и строительство трамвая требуется много времени, власти сначала закупили большое количество автобусов и организовали выделенные линии. Он подтвердил, что планы внедрить современную трамвайную систему имеются, проект разрабатывается совместно с французской стороной.

В середине января текущего года китайская корпорация CRRC представила хокимияту Ташкента «колёсные трамваи». Их предлагается интегрировать в столичную транспортную систему в рамках проекта «зелёного» транспортного коридора по улице Шота Руставели.