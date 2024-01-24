Рейтинг устойчивости предпринимателей будет запущен в Узбекистане с 1 февраля — на месяц раньше объявленного ранее срока. Механизм предусматривает выявление и дополнительное поощрение бизнеса, работающего с соблюдением закона. Это предусмотрено постановлением президента от 23 января.

В рамках рейтинга предпринимателей будут делить на категории: AAA, AA и A — высокий рейтинг устойчивости, BBB, BB и B — средний, CCC, CC и C — удовлетворительный, D — низкий.

Рейтинг будет формироваться автоматически на электронной платформе Налогового комитета (НК) через межведомственный обмен данными и публиковаться на сайте Торгово-промышленной палаты (ТПП).

ТПП совместно с НК, бизнес-омбудсманом и заинтересованными ведомствами поручено в двухнедельный срок разработать методическое пособие по критериям рейтинговых показателей, обеспечить его доведение до бизнеса через персональный кабинет налогоплательщика.

Для предпринимателей с высоким рейтингом будут предоставляться поощрения. У бизнеса с рейтингом «ААА» не проводятся налоговые проверки (за исключением проверок в рамках уголовных дел). Суммы НДС возмещаются в однодневный срок без проведения проверок (сейчас от 7 до 30 дней).

Предприниматели с рейтингом «АА» и выше, работающие в районах 4-й и 5-й налоговой категории, смогут покупать госимущество и землю, продающуюся в рассрочку, на более выгодных условиях. В частности, при оплате первоначального взноса на сумму не менее 15% за госактив и земельный участок несельскохозяйственного назначения оставшуюся часть можно оплатить в течение 5 лет (сейчас — 3 года). При этом годовые проценты по основной ставке Центрального банка на остаток суммы не начисляются.

Для бизнеса с рейтингом «А» и выше излишне уплаченные суммы по налогам (за исключением НДС) возвращаются в течение трёх дней (сейчас — 15 дней). Кроме того, применяется порядок взаимного учёта сумм НДС, уплачиваемых при импорте товаров и реализации товаров (услуг).

Эти меры поощрения не распространяются на госпредприятия и компании с госдолей 50% и выше.

Предпринимателей с высоким рейтингом ежегодно накануне 20 августа — Дня предпринимателей — будут рекомендовать к награждению государственными наградами и нагрудным знаком «Фаол тадбиркор» по предложению Общественного совета по поддержке предпринимательства при президенте.

Кроме того, с 1 апреля субсидии, льготы и преференции будут применяться к бизнесу в зависимости от уровня их рейтинга. Обновлённый порядок должны разработать в течение двух месяцев.

На совещании 16 января президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что этот рейтинг станет «справедливым решением, которое ожидают предприниматели». Он также заявлял, что теневая экономика является большим препятствием для честно работающего бизнеса.