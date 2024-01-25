Сурхандарьинский блогер Отабек Саторий, приговорённый к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в клевете и вымогательстве в 2021 году, может выйти на свободу в конце апреля или в начале мая. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба правозащитного общества «Эзгулик» со ссылкой на своего руководителя Абдурахмона Ташанова, встретившегося с Сатторий 13 января в колонии-поселении в Карши.

«Встреча с блогером Отабеком Сатторий в колонии-поселении прошла очень хорошо. Отабек поблагодарил всех, кто его поддерживает. По словам начальника колонии, он выйдет на свободу в конце апреля — начале мая. Он работает в швейном цехе», — сообщил Ташанов.

Он отметил, что Сатторий наравне со всеми осуждёнными пользуются своими правами, предусмотренными в колонии-поселении.

«Приезжают члены семьи и родственники. Представители омбудсмана почти каждый день здесь. Считает дни до выхода на свободу. Он сказал: „Не хочу, чтобы моя фотография из тюрьмы была опубликована в интернете“. Поэтому колония сфотографировала меня с ним только для служебного пользования», — отметил правозащитник.

Блогер сообщил, что не намерен повторно обжаловать вынесенный ему приговор суда. «Он хочет спокойно работать в сфере информационных технологий. Он считает президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева лидером с высоким потенциалом и будет гордиться службой ему», — говорится в сообщении.

Абдурахмон Ташанов, напротив, призвал его попытаться оправдать себя после окончания срока наказания, отметили в обществе.

Напомним, в декабре Сатторий был переведён из колонии общего режима в колонию-поселение. Согласно законодательству, в колонии-поселения переводятся осуждённые, отбывшие не менее одной трети срока наказания и вставшие на путь исправления.

Стоит отметить, что лицам, осуждённым к лишению свободы, ограничению свободы или исправительным работам, неотбытая часть наказания может быть заменена судом на более мягкое наказание после отбытия части срока наказания. Наказание может быть заменено ограничением свободы или исправительными работами, а после отбытия не менее двух третей срока наказания может быть применено условно-досрочное освобождение.

Дело Сатторий

Отабек Сатторий был задержан 29 января 2021 года сотрудниками ОВД Термеза. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают его в автомобиль и увозят. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 165 (вымогательство), затем переквалифицировано на часть 2 этой же статьи, позже были предъявлены новые обвинения.

Адвокат утверждал, что дело сфабриковано. На ситуацию реагировали депутат (ныне бывший) Расул Кушербаев, экс-посол Великобритании, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа (на тот момент) Комил Алламжонов, Комитет защиты журналистов (США) и другие. В ответ в МВД предупредили об ответственности за вмешательство в расследование дела.

10 мая 2021 года суд приговорил Сатторий к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор запрашивал для него 11 лет тюрьмы. «Газета.uz» рассказывала о позициях государственного обвинителя и адвоката в отношении Отабека Сатторий, которые они озвучивали в рамках прений.Апелляционная инстанция и Верховный суд оставили срок наказания без изменений.

Комил Алламжонов (ныне глава Департамента информационной политики Администрации президента) на фоне этого дела отмечал, что «запуганный журналист, блогер может превратиться в анонима». «Если мы вместо того, чтобы защищать и поддерживать наших журналистов, будем их запугивать до такого состояния, что они не смогут ничего сказать — их место неизбежно займут те, кто будет наводить смуту извне!» — говорил он.