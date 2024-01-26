В 2023 году общий объем совокупного дохода населения Узбекистана достиг 728,8 трлн сумов, сообщает Агентство статистики при президенте.

Совокупный доход — один из главных показателей уровня благополучия населения. Он состоит не только из доходов от трудовой деятельности и самостоятельной занятости, но и доходов от собственности (процентов, дивидендов, гонораров и т. д. ) и от трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, денежных переводов).

В номинальном выражении рост составил 15%, а реальные темпы роста (минус инфляция) — 4,6%.



2019

2020

2021

2022

2023

Совокупные доходы на душу населения

10,3 млн

11,7 млн

14,8 млн

17,8 млн

20 млн

Инфляция

15,20%

11,14%

9,98%

12,25%

8,77%

Реальные темпы роста

5,0%

0,7%

9,9%

7,5%

2,4%



Динамика роста среднедушевого дохода населения за последние пять лет. Источник: Статагентство.

Совокупный доход на душу населения в реальном выражении вырос только на 2,4% — до 20 млн сумов. Это самый низкий показатель минимум за последние шесть лет, не считая пандемийного 2022 года (0,7%).

Среднедушевой номинальный совокупный доход населения оказался выше среднереспубликанского значения в Ташкенте — 44,4 млн сумов, в Навоийской области — 31,4 млн сумов, в Бухарской — 23,5 млн сумов, в Ташкентской — 20,7 млн сумов и Хорезмской — 20,1 млн сумов. В прошлом году в этом топ-5 Хорезм был выше Ташкентской области.

Самые низкие показатели зафиксированы в Каракалпакстане — 14,6 млн сумов, в Наманганской области — 15,1 млн сумов и Ферганской области — 15,7 млн сумов.

Реальные доходы на душу населения сократились в пяти областях — в Хорезмской (-6,4%), Сурхандарьинской (-0,8%), Самаркандской (-0,5%), Бухарской (-0,4%), Наманганской (-0,3%), то есть жители этих регионов в совокупности стали беднее.

Реальный рост доходов на душу населения в 2020—2023 годах.

Наивысший реальный рост доходов на душу населения показали Ташкент (+7,6%), Навоийская (5,7%), Сырдарьинская и Андижанская области (по 4,4%), а также Джизакская область (4,3%).

Расслоение между регионами усилилось. За год разница в доходах на душу населения между тремя самыми богатыми и тремя самыми бедными регионами увеличилась с 2,11 до 2,19 раза, а разница между Ташкентом и Каракалпакстаном — с 2,83 до 3,05 раза.

В структуре доходов доля трудовой деятельности (наёмные работники и самозанятые) увеличилась с 61,4% до 64%. В частности, доля доходов от самозанятых выросла с 33,3% до 34,3%, а от наёмных работников — с 28,4% до 29,7%.

При этом доля доходов от трансфертов (денежные переводы, пособия, пенсии, стипендии) уменьшилась с 29,9% до 26,7%. В структуре пяти регионов, где сократились реальные доходы, высокую долю занимают трансферты.

Темпы роста пенсий, пособий и стипендий в 2023 году.

Трансферты делятся на социальные (пенсии, пособия и стипендии) и прочие (денежные переводы). Их структура также изменилась в пользу роста доли социальных трансфертов с 35,5% до 39,8%, прочие, напротив, упали с 64,5% до 60,2%.

В номинальном выражении денежные переводы из-за границы упали на 3,9%, а в реальном — на 12,7%.