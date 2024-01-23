Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана разработало план безотлагательных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте и других регионах страны. По запросу «Газеты.uz» в министерстве рассказали, какие меры включает этот план и в какие сроки его намечено реализовать.

Напомним, в январе министерство назвало основные источники загрязнения воздуха в Ташкенте и перечислило ряд мер по улучшению ситуации. Ранее мы опубликовали материал, в котором Минэкологии более детально описало основные причины загрязнения воздуха в столице.

В ведомстве отметили, что проект планируемых мер был разработан ещё в мае 2023 года. Эти предложения прошли этапы согласования и, как ожидается, будут приняты в рамках постановления президента.

В министерстве подчеркнули, что большинство источников загрязнения атмосферного воздуха не могут контролироваться разрозненными ведомствами, что приводит к необходимости выработки скоординированных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В разработанном плане практические меры по решению проблем планируется закрепить за ответственными министерствами и ведомствами.

В проекте предлагается поручить ответственным министерствам до 1 мая разработать план мероприятий по поэтапному внедрению жёстких требований и ограничений на использование угля и мазута в сферах экономики, а также по обеспечению контроля выполнения требований по установке пылегазоочистного оборудования.

До 1 октября на тепличных хозяйствах, работающих на угле, намечено установить сертифицированное пылегазоочистное оборудование эффективностью не менее 99,9%. Этим вопросом должны будут заняться Министерство сельского хозяйства и хокимият Ташкентской области.

Минэкологии намерено до 15 февраля разработать и внести в правительство проект постановления об обеспечении снижения негативного воздействия на окружающую среду промышленных предприятий, утвердив сетевой график по установке в 2024—2025 годах автоматических станций мониторинга воздуха на приоритетных источниках загрязнения и в пределах санитарно-защитных зон.

Министерство экономики и финансов (МЭФ), Министерство инвестиций и промышленности (МИПТ) и Минэкологии до 1 сентября должны подготовить предложения по реализации концепции превращения Ташкента в центр сервиса и услуг, а также по объявлению моратория на открытие промышленных предприятий в городе.

«Данная концепция должна предполагать программу по перемещению всех промышленных зон из Ташкента в Ташкентскую область», — уточнили в министерстве.

Министерству энергетики и Таможенному комитету предлагается поручить с 1 января 2025 года ввести полный запрет на использование и реализацию моторного топлива экологического класса ниже стандарта «Евро-4» (бензин Аи-80) физическими и юридическими лицами, за исключением спецтехники силовых структур.

Налоговому комитету до 1 мая намечено поручить разработать документ по введению специального налога для повышения обязательств владельцев транспортных средств, выпущенных до 2010 года. При этом предлагается рассмотреть механизм установления льгот, преференций и субсидий владельцам машин, перешедшим на электромобили.

Согласно проекту, хокимияту Ташкента и Минтрансу будет поручено до 1 мая создать специальные зоны, свободные от транспорта в центральной части столицы (за исключением электромобилей и гибридных авто), а также ввести специальный режим для передвижения грузовых автомобилей.

Министерству транспорту предлагается разработать до 1 апреля решение правительства по утверждению программы по скорейшему переводу общественного транспорта на электрическое и газобаллонное виды топлива.

Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Министерство строительство до 1 марта должно будет принять документ, обеспечивающий законодательный ввод в действие объявленного моратория на строительство в Ташкенте, кроме объектов социального и государственного значения.

До 1 марта предлагается утвердить программу по созданию искусственных водоёмов и ирригационных систем (арыков, каналов) в столице на 2024 год для обеспечения мягкого микроклимата и качественного атмосферного воздуха.

Хокимиятам Ташкента и Ташобласти планируется поручить до 15 февраля принять решения по выделению земельных участков на создание «зелёных поясов» на площади 440 га, а также 4 зелёных общественных парков на площади 5,5 га и зелёных пространств на площади не менее 41,4 га вокруг и во всех районах Ташкента.

Минэкономфин и Минэкологии до 1 июля должны будут разработать документ, предусматривающий снижение налога на имущества при посадке деревьев для физических и юридических лиц.

Минэкологии до 1 июня намерено разработать проект по объединению целевых показателей в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды в «Единый национальный план действий по охране окружающей среды». Также будет разработаны территориальные экологические мастер-планы, предусматривающие конкретные показатели по кардинальному сокращению выбросов и негативного воздействия на атмосферный воздух, почву, водные ресурсы, включая подземные, а также по массовому озеленению территорий.

В Узбекистане также планируется создать Климатический совет при президенте. Он будет высшим консультативно-совещательным органом по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды, обеспечивающего приоритетное решения вопросов, связанных с экологией и охраной окружающей среды. Проект постановления главы государства об этом планируется разработать до 15 апреля.

План адаптации к изменению климата планируется усовершенствовать. Он касается наиболее уязвимых к изменению климата сфер, таких как сельское и водное хозяйство, строительство, здравоохранение и чрезвычайные ситуации.

Безотлагательные мероприятия

В качестве краткосрочной меры планируется утвердить «дорожную карту» по реализации безотлагательных мероприятий, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха.

Она предусматривает организацию современной системы мониторинга атмосферного воздуха, в частности, установку до 1 апреля не менее 1000 единиц приборов измерения качества воздуха IQAir, подключённых к международной системе мониторинга AirVisual, для обеспечения общественности достоверной информацией о качестве воздуха. Они будут установлены по всей стране, из них 150 — в Ташкенте.

До 1 апреля Минэкологии намерено оснастить свои территориальные органы газоанализаторами широкого спектра применения, а до 1 июня установить 347 автоматизированных станций фонового мониторинга загрязнения атмосферного воздуха (в Ташкенте — 43), приобрести 15 дополнительных станций фонового мониторинга компании Horiba (Япония, сейчас в столице 2 такие станции).

Минэкологии и Генпрокуратура будет проводить на местах регулярные рейды по изучению выполнения предприятиями требований по установке автоматических станций мониторинга воздуха на приоритетных источниках загрязнения и в пределах санитарных-защитных зон, а также новых пылегазоочистных сооружений. В случае выявления нарушений могут принять меры вплоть до приостановки их работы в установленном порядке.

Минэкологии и Министерство юстиции намерены до 1 февраля разработать проект постановления правительства о внедрении обязательной «зелёной» экологической сертификации технологических процессов производства продукции и оказания услуг. Этот порядок будет предусматривать запрет выдачи сертификатов соответствия продукции и положительного заключения государственной экологической экспертизы на экологические нормативы предприятий I и II категории без наличия «зелёного эко-сертификата».

До 15 апреля хокимияту Ташкента планируется поручить внести в кенгаш предложение по внедрению порядка движения автомобилей по «чётным и нечётным дням» в порядке эксперимента.

Штраф за неправильную обрезку деревьев и кустарников предлагается увеличить в 5 раз. Для работников управлений благоустройства Ташкента организуют семинары по правильной обрезке деревьев и кустарников, а также бережному отношению к ним.

Министерство экологии попросило общественность поделиться своими замечаниями и предложениями по улучшению качества воздуха, поскольку «этот вопрос касается не только отдельного ведомства или правительства, но и всего общества».

В ближайшее время «Газета.uz» планирует организовать интервью с министром экологии Азизом Абдухакимовым для получения более детальных ответов по каждому пункту.