Закон «О конфликте интересов» изучают эксперты Администрации президента (АП) Узбекистана. Об этом в интервью узбекской службе BBC сообщила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Напомним, депутаты Законодательной палаты приняли закон ещё в октябре 2022 года, а Сенат одобрил его 1 июня 2023 года и направил в АП, но документ всё ещё не подписан. Согласно законодательству, закон, принятый Законодательной палатой, направляется в Сенат, который должен одобрить или отклонить его в течение 60 дней, а президент после получения документа из Сената — в течение 30 дней.

«Мы знаем, что глава государства должен подписать этот закон в течение 60 дней или отправить его обратно. К сожалению, мы не знаем, на каком этапе он сейчас находится. Можете ли вы дать нам информацию по этому поводу?» — спросил журналист Ибрат Сафо.

Танзила Нарбаева заверила, что этот закон будет принят. «Это требует много времени. В Администрации президента есть отдельные группы экспертов. Они тоже формируют своё мнение, проанализировав современные тенденции в Узбекистане, заключения законодателей, положение в международных кругах. У нашего президента два пути — либо возврат документа, либо подписание. Мы сейчас это ждём», — сказала она.

Глава верхней палаты парламента заявила, что не удовлетворена проделанной работой по борьбе с коррупцией.

«Пока есть коррупция, никто не удовлетворён работой, проводимой в этом направлении. Мы понимаем, что в этом плане ещё многое предстоит сделать, поскольку вопрос коррупции поднимается в дискуссиях внутри государства, в СМИ, блогерами, активистами социальных институтов», — отметила сенатор.

Председатель Сената сообщила, что согласно анализу Национального совета по противодействию коррупции, который она возглавляет, коррупционные факторы возросли в четырёх сферах: здравоохранение, образование, строительство и система госзакупок.

«Мы хотим превратить в первую очередь эти сферы в системы, свободные от коррупции, используя такие системы контроля, как цифровизацию, открытость, комплаенс-контроль и разработку внутренних законов и правил», — сказала Танзила Нарбаева.

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов заявлял, что его структура выявляет тысячи случаев конфликтов интересов на государственной службе, но из-за отсутствия правовых основ устранять такие ситуации проблематично.

Один из последних случаев — директор Дирекции по строительству Нового Ташкента, заместитель министра строительства и ЖКХ Давронжон Адилов заключил прямой договор с Gold Step Invest по созданию транспортной развязки между столицей и Новым Ташкентом. Соучредителем компании может быть его родственник. Проект оценивается в 350 млрд сумов.

«Газета.uz» ещё в конце декабря направляла запрос в Антикоррупционное агентство касательно возможного конфликта интересов, ведомство сообщало, что изучает факт, но до сих пор не дало ответ.