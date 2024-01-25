В рамках государственного визита в Китай президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января посетил штаб-квартиру и технологический центр китайского автопроизводителя BYD в Шэньчжэне, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенту презентовали достижения компании, показали производимые и перспективные виды автомобильной и другой техники.

Шавкат Мирзиёев вместе с президентом компании Ван Чуаньфу приняли участие в торжественной церемонии запуска проекта по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области Узбекистана мощностью 50 тысяч единиц в год.





Президент указал на необходимость в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учётом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тысяч в год.

Он поддержал планы компании по налаживанию сборки электробусов BYD в Узбекистане с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров.





В знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании Шавкату Мирзиёеву в дар был передан автомобиль YANGWANG U8.