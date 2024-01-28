Численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2024 года составила 36 миллионов 799,8 тысяч человек. Общий прирост постоянного населения за год составил 774,9 тысячи человек, то есть по сравнению с началом 2022 года оно возросло на 2,2%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Общий и естественный прирост

Общий прирост постоянного населения увеличивается ежегодно с 2020 года (см. график), когда прирост составил 1,9% (постоянное население по итогам года — 34 млн 558,9 тысячи). В 2021 и 2022 годах он составил 2,1% (35 млн 271,3 тысячи и 36 млн 24,9 тысячи, соответственно).





Естественный прирост населения (разность между числами родившихся и умерших, не учитывает миграционный прирост) составил 789,19 тысячи человек, или 3,8% к предыдущему году. В промилле (на 1000 человек населения) это 21,7, или на 0,3 промилле больше, чем в 2022 году).

Всего за год в стране родились 961 тысяча 962 человека (рост на 3,2%) и умерли 172 тысячи 772 (0,4%). Коэффициент рождаемости составил 26,4 промилле, увеличившись за год на 0,2 промилле,

Из общей численности населения количество мужчин составляет 50,3% — 18 миллионов 525 тысяч человек, женщин — 49,7%, или 18 миллионов 274,8 тысячи человек,

В 2023 году было официально зарегистрировано 283 тысяч 808 браков (коэффициент брачности — 7,8 промилле) и 49 тысяч 198 разводов (коэффициент разводимости — 1,4 промилле). Количество разводов на каждые 1000 браков (коэффициент прочности брака) составило 173,3, что на 9 промилле выше, чем в 2022 году — 164,3 промилле.

Городское население незначительно превышает сельское — 18 миллионов 768,5 тысячи (51%) против 18 миллионов 31,3 тысячи (49%).

Возрастные группы

Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 лет) продолжает стабильно расти и достигла на 1 января 2024 года 20 миллионов 710,9 тысячи человек (см. график).

Источник: Агентство статистики.



По итогам 2023 года по возрастным группам наибольшую долю занимает население в возрасте 31−59 лет — 35,8%, или 12 миллионов 893,6 тысячи человек.

Далее следуют молодёжь (14−30 лет) — 26,8%, или 9 миллионов 654,4 тысячи, дети в возрасте 5−13 лет — 16,7%, или 6 миллионов 31,2 тысячи, дети в возрасте до 4 лет — 11,6%, или 4 миллиона 162,2 тысячи и население в возрасте 60 лет и старше — 9,1%, или 3 миллиона 283,5 тысячи человек.

При этом численность группы 14−30 лет с 2020 года (28,9%) ежегодно уменьшается, а группы от 60 лет — растёт (в 2020 году — 8,1%) (см. таблицу).

Источник: Агентство статистики.



Иммиграция и эмиграция

Количество прибывших из зарубежных стран в течение года составило 2955 человек, выбывших на постоянное место жительства — 17 тысяч 336, сальдо миграции — минус 14 тысяч 381.

Наибольшая доля прибывших на постоянное место проживания в Узбекистан пришлась на Россию — 39,8% (1175 человек) и Казахстан — 24,6% (726). Из Таджикистана зарегистрировано 9,7% прибывших (286), Кыргызстана — 5,1% (150), Туркменистана — 2,1% (61), других стран — 18,7% (557).

Больше всего на ПМЖ из Узбекистана выехали в Казахстан — 81,1% (14051 человек). Далее следуют Россия — 15,4% (2670), Южная Корея — 0,6% (107), Кыргызстан — 0,5% (91) и Туркменистан — 0,2% (40). 377 человек (2,2%) эмигрировали в другие страны.

Постоянное население — это население, постоянно проживающее в конкретном населённом пункте или районе на момент регистрации, в том числе те, кто постоянно зарегистрирован в данном регионе, но временно не проживает.