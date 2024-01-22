В Кодекс об административной ответственности Узбекистана введена статья 155−3, устанавливающая ответственность за незаконное изменение или копирование IMEI-кода мобильных устройств. Поправку 19 января подписал президент Шавкат Мирзиёев. Она была принята Законодательной палатой Олий Мажлиса 19 сентября прошлого года и одобрена Сенатом 24 ноября.

Согласно новой статье, изменение международного уникального идентификационного кода мобильного устройства без разрешения его законного производителя, а равно разработка, распространение специальных программ или их использование для этой цели влечёт наложение штрафа от 15 до 20 базовых расчётных величин.

Изменение или создание копии идентификационного модуля абонентского устройства без разрешения его законного производителя или законного владельца влечёт наложение штрафа до 20 БРВ.

В обоих случаях предусмотрена конфискация орудия совершения правонарушения.

В законе о поправке отмечается, что развитие информационно-коммуникационных технологий и возникновение новых видов преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, потребовали принятия решений для защиты прав и законных интересов граждан и предотвращения ущерба государству.

Изменение в кодекс вступит в силу только через три месяца.

В прошлом году ГУВД Ташкента сообщало, что клонирование IMEI-кода мобильных устройств «затрудняет отслеживание украденных телефонов».