Агентство статистики при президенте Узбекистана объявило обновлённые минимальные потребительские расходы (МПР) населения. Этот показатель, используемый для определения черты бедности в стране, повышен на 9,3% — с 568 тысяч до 621 тысячи сумов на человека в месяц (с18,9 тысячи до 20,7 тысячи сумов в день).

Согласно законодательству, агентство объявило показатель 20 января в отличие от прошлого года, когда новый уровень МПР был определён с задержкой на полгода — 18 июля.

При расчёта показателя официальный уровень инфляции, который в 2023 году составил 8,77%, а продовольственные товары в среднем подорожали на 9,7%.

В 2021 году показатель рассчитывался в рамках результатов обследования 10,6 тысячи домохозяйств (в 2020 году их было 5400). При этом участвующие в опросе домохозяйства были разделены на 10 групп по размеру расходов, и из этих семей было выделено 30% домохозяйств с наименьшими расходами (доходами).

На основании данных, полученных в результате опроса, минимальные потребительские расходы на необходимое ежедневное потребление продуктов питания (2200 ккал), непродовольственных товаров и услуг в месяц составили 498 тысяч сумов на человека.

С 2022 года критерий среднедушевого дохода в месяц, применяемый при признании семьи малообеспеченной через информационную систему «Единый реестр социальной защиты», приравнен к минимальным потребительским расходам. Некоторые пособия и другие социальные нормы должны выплачиваться не ниже МПР.

Минимальные потребительские расходы учитывают ежедневные потребности человека в продовольственных и непродовольственных продуктах, а также услугах. Этот метод подразумевает определение базовых расходов, необходимых для подсчёта дневного бюджета человека.

Как отмечает Статагентство, в мировой практике показатель минимального потребления используется в качестве черты бедности, чтобы: