Для реформирования всех звеньев образования на основе единой концепции в Узбекистане планируется организовать проектный офис. Об этом говорилось на совещании по вопросам улучшения школьного образования у президента Шавката Мирзиёева в пятницу.

Офис будет отвечать за разработку «образовательных стандартов и программ в дошкольном, школьном, профессиональном и высшем образовании на основе передового опыта», сообщила пресс-служба президента.

В Узбекистане сегодня насчитывается 10284 школы. Ежегодно школу оканчивают в среднем 400 тысяч детей, из них 170 тысяч продолжают получать образование после школы.

Новая система оценивания и аккредитация школ

Сегодня в 500 школах внедрена система оценивания, применяемая в президентских и специализированных школах. «В результате доля таких практических занятий, как анализ ситуации, решение проблем, работа в команде, основанных на передовом зарубежном опыте, увеличилась до 60%», — отмечается в сообщении.

На совещании было поручено к следующему учебному году адаптировать эту систему оценивания к международным тестологическим критериям.

«Сами школы также пройдут аккредитацию. Это послужит внедрению международных критериев оценки в национальную систему, повышению качества образования и управления школами», — сообщила пресс-служба президента.

«Устаревшие методы» повышения квалификации педагогов

При рассмотрении вопроса повышения уровня знаний и мастерства педагогов были отмечены «устаревшие методы работы и низкий научный потенциал центров повышения квалификации».

Президент поставил задачу трансформировать эти центры во всех 14 регионах (Ташкент, Каракалпакстан и области) и внедрить программы профессионального развития учителей.

Была также подчёркнута необходимость совершенствования школьных учебных программ по иностранным языкам и гармонизации с ними учебных программ вузов.

Льготы частным школам

Увеличение количества частных школ в стране способствует снижению нагрузки на государственные школы и развитию здоровой конкуренции, отмечается далее в сообщении.

На совещании были высказаны предложения по упрощению лицензионных требований для частных школ, а также предоставлению им дополнительных льгот по кредитам, налогам и коммунальным платежам.

Ответственным лицам поручено запустить платформу для мониторинга деятельности частных образовательных организаций и качества образования.

Участие махалли в жизни школ

Глава государства отметил важность деятельного участия председателей и актива махалли в жизни школ.

«Обстановка в махалле, занятость населения во многом зависят от образования и воспитания молодёжи. Поэтому важно, чтобы председатель махалли и родители активнее участвовали в жизни школы, были внимательнее к вопросам образования и приобретения профессии молодёжью», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Действительно, школа — это дело не только органов образования, но и родителей, махаллинских активистов, всего общества. Потому что школа — это основа будущего страны. Эта же истина лежит в основе пословицы „Об одном ребёнке семь махаллей заботятся“. Тогда и родители будут уделять больше внимания образованию своих детей. Это очень важно в современном глобализированном мире», — отмечается в сообщении пресс-сслужбы президента.