Директор Агентства культурного наследия Баходир Абдикаримов на встрече с журналистами во вторник заявил, что здания издательско-полиграфической компании «Шарк», расположенные в центре Ташкента, были исключены из Национального реестра объектов материального культурного наследия из-за необходимости приватизации. Речь идёт о комплексе из 14 зданий и сооружений, построенных с 1914 по 1983 годы на территории площадью в 3 гектара. «Газета.uz» писала об исключении зданий из перечня утром.

«По адресу Буюк Турон, 41 находится комплекс зданий. Постановлением Кабинета министров от 4 октября 2019 года комплекс был полностью включён в реестр объектов культурного наследия и также полностью выведен из него в целях дальнейшей приватизации, привлечения инвестиций, потому что по закону приватизировать объект культурного наследия нельзя», — объяснил Баходир Абдикаримов.





Постановления правительства №28 от 15 января, которым предусмотрено исключение зданий «Шарк» из реестра, нет в открытом доступе. На вопрос о том, почему судьба объектов культурного наследия решается закрытым документом, Баходир Абдикаримов не ответил, сославшись на то, что этот вопрос лежит вне его компетенции.

Здания УзА (на заднем плане) и Музея истории Узбекистана.

Отсутствие же в открытом доступе с сентября 2023 года протоколов заседаний научно-экспертного совета Агентства по культурному наследию (он принимает решения по вопросам, связанным с объектами культурного наследия) он объяснил изменениями, которые произошли в агентстве.

«Мы переехали из одного здания в другое, у нас поменялись домены. Сайт в скором времени перезапустим и опубликуем наши решения. В дальнейшем они будут выставляться. Проблема не связана с тем, чтобы что-то скрыть», — заверил Баходир Абдикаримов.

Баходир Абдикаримов. Фото: Ахрорбек Хайруллаев.



Директор агентства подчеркнул, что условием приватизации является сохранение зданий, имеющих историческую ценность, и их облика.

Ранее в этот же день агентство сообщило, что в октябре прошлого года рабочая группа, в которую вошли представители ведомства, члены его научно-экспертного совета, сотрудники Агентства по управлению государственными активами и компании «Шарк», провела историко-культурную экспертизу зданий комплекса. Специалисты пришли к выводу, что «большинство объектов находятся в плачевном состоянии и требуют полной реконструкции».

Вид на территорию комплекса «Шарк» из 16-этажного здания, где сейчас находится УзА.



По итогам экспертизы также были определены здания, обладающие историко-культурной ценностью. Предположительно таких зданий три. Это 16-этажное здание с курантами архитектора Ричарда Блезэ, которое ранее не входило в реестр объектов культурного наследия, четырёхэтажное Г-образное здание на перекрёстке улиц Буюк турон и Бухара (напротив ГАБТа имени Алишера Навои), а также одно из зданий на территории комплекса.

Здание на улице Буюк турон.



По словам Баходира Абдикаримова, после завершения процесса приватизации этим сооружениям вернут статус охраняемых объектов, а все строительные, ремонтные и реконструкционные работы в дальнейшем должны будут проводиться по согласованию с Агентством культурного наследия.

«Здесь вопрос приватизации. О разрушении этих объектов речи нет изначально. Здание [УзА] является визитной карточкой всего города и Узбекистана. Оно будет сохранено. Истории со зданием КГБ (бывшее здание КГБ (СГБ) сначала исключили из реестра объектов культурного наследия, затем приватизировали и летом прошлого года снесли — ред.) не повторится», — сказал Баходир Абдикаримов.

Он также рассказал, что агентство включило 16-этажное здание издательства «Шарк» (УзА) в предварительный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо него, в заявку от Узбекистана вошли памятники ташкентского модернизма.