С 1 марта авиакомпания Korean Air (Южная Корея) намерена прекратить регулярные рейсы по маршруту «Сеул — Ташкент — Сеул».

Информацию об этом «Газете.uz» подтвердили в ташкентском представительстве авиаперевозчика.

«Ротации рейсов нет, мало пассажиров. Соответственно представительство тоже закрывается», — заявил представитель Korean Air.

На сайте Korean Air после 1 марта отсутствуют авиабилеты по этому маршруту. До этого рейсы из Сеула в Ташкент и обратно выполнялись почти каждый день,

Регулярные рейсы по этому направлению выполняет также авиакомпания Uzbekistan Airways. Изменений в расписании её полётов нет.

Korean Air — одна из крупнейших мировых авиакомпаний — открыла маршрут между Сеулом и Ташкентом в сентябре 2008 года. В марте 2009 года компания подписала с «Узбекистон хаво йуллари» (ныне Uzbekistan Airways) соглашение код-шер о совместном выполнении рейсов. Результатом стало увеличение количества рейсов с трёх до пяти раз в неделю.

Корейский авиаперевозчик также участвовал в проекте создания Регионального центра логистики на базе аэропорта «Навои» и впоследствии управлял этим центром.

Рейсы между Ташкентом и Сеулом также выполняет другая южнокорейская авиакомпания — Asiana Airlines.

Внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Республикой Корея по итогам 2023 года составил 2,34 млрд долларов, практически не изменившись по сравнению с 2022 годом. Число действующих предприятий с южнокорейским капиталом в Узбекистане на 1 октября прошлого года сократилось с 908 до 696 за год.