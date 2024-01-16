На проектирование и строительство трамвая в Ташкенте требуется много времени, поэтому власти сначала закупили большое число автобусов и провели «выделенки», чтобы добиться наибольшего эффекта, сообщил представитель Минтранса. Он высказался о неправильной организации движения и других вопросах.

Война России против Украины не привела к массовому оттоку центральноазиатских мигрантов из РФ. С чем это связано, какие риски для мигрантов появились с началом войны и как странам защитить своих граждан — в интервью с главой Международной организации по миграции в ЦА Зейналом Гаджиевым.

Граждане Узбекистана с 16 февраля смогут въезжать в ОАЭ без визы на срок не более 30 дней.

Журналиста Nuz.uz Михаила Довлатова, планировавшего встретиться с жителями одного из кварталов, в воскресенье задержали правоохранители. Его не отпускали около 5 часов и оштрафовали за курение. Он также сообщил о задержании жителей. Во вторник суд прекратил административное дело в отношении журналиста. Выяснилось, что оно было открыто по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям сотрудников ОВД.

Ущерб госбюджету Узбекистана от теневой экономики оценён в 30 трлн сумов, ущерб ВВП — в 135 трлн сумов. Почти 11 тысяч застройщиков (41%) в отчётах указали только 1 сотрудника. «Теневая экономика является большим препятствием для честно работающих предпринимателей», — заявил президент.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре получит полномочия на проведение следствия. Президент поручил ведомству добиться кардинальных изменений в пяти сферах. В Генпрокуратуре также появится отдельное Управление по борьбе с теневой экономикой.

Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Шамсиддин Сохибназаров стал дополнительно заместителем генпрокурора Узбекистана.

Премьер-министр Узбекистана по поручению президента должен решить, соответствуют ли должности хокимы Бектемирского, Мирабадского, Алмазарского, Чиланзарского, Юнусабадского и Яккасарайского районов Ташкента и ещё двух районов Андижанской области, которые в течение года не выставляли земли на торги.

Президент поручил премьер-министру проверить на соответствие должности хокимов 9 районов и городов Узбекистана из-за того, что «они спокойно смотрели на рост цен на мясо и яйца». «Если мы не обуздаем инфляцию, не будет ни сокращения бедности, ни экономического роста!» — сказал он.

В Ташкенте в возрасте 40 лет ушёл из жизни известный Rj столичного радио Grand, ведущий мероприятий Максим (Макс) Берлинов.

Первый зампредседателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ислам Джасимов скончался в возрасте 66 лет. Он занимал эту должность с 2017 года, до этого был главой управления Генеральной прокуратуры по защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства.

В Самарской области России столкнулись Lada Largus с номерными знаками Кашкадарьинской области Узбекистана и грузовик «Газель». Погибли три пассажира автомобиля Largus, ещё четверо госпитализированы.

Президент поручил сократить число заместителей в экономическом блоке правительства Узбекистана на 15% (сейчас их 40), поскольку им не хватает «современного мышления и оперативности в принятии решений». Для руководителей внедрят KPI, от которого будет зависеть их зарплата.

Президент остался недоволен работой Инспекции государственного финансового надзора (КРУ) при Минэкономики и финансов и принял решение перевести её в структуру Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры. 12 министерств теперь будут согласовывать расходы со Счётной палатой.

В Узбекистане 2024 год станет годом эффективности и снижения издержек для руководителей экономического комплекса и всех госпредприятий, заявил президент. По его словам, в этом году планируется добиться роста экономики минимум на 6%, а также снизить себестоимость в крупных отраслях на 20 трлн сумов.

Большинство узбекистанцев за границей заняты на низкооплачиваемой работе, заявил президент. Хотя в рамках соглашений с развитыми странами поступили заказы на 150 тысяч рабочих, было отправлено только 9000. Минзанятости поручено обучить 100 тысяч граждан и направить на зарубежные предприятия.

При Налоговом комитете появится Инспекция по взысканию налоговой задолженности с полномочиями Бюро принудительного исполнения, а также инспекция для работы с 40 тысячами бюджетных организаций Узбекистана. Таможенному комитету поручено проанализировать эффективность льгот при импорте товаров.

Президент Узбекистана и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас обсудили расширение партнёрства страны и ЕС. В конце января в Брюсселе пройдёт Форум инвесторов по укреплению транспортно-коммуникационной взаимосвязанности между ЕС и Центральной Азией. Готовится первый саммит ЕС и Центральной Азии.

Вновь созданный Исследовательский институт криминологии будет проводить исследования криминогенной обстановки в стране, прогнозировать тенденции преступности и помогать органам дознания и следствия в выявлении факторов преступлений, вызвавших общественный резонанс.

Бахтиёр Бегматов утверждён хокимом Букинского района Ташкентской области. Валижон Адизов возглавил Карманинский район Навоийский области, где предыдущий хоким был уволен из-за инцидента с майнинг-фермами.

В Шахрисабзе 17-летнюю девушку принуждали ко вступлению в брак. Она обратилась к детскому омбудсману с просьбой помочь ей, так как она учится и хочет окончить учёбу. Девушке выдали охранный ордер, а родителей предупредили об ответственности за принуждение ко вступлению в брак.

В Ташкенте прошла встреча с российским искусствоведом Зельфирой Трегуловой, возглавлявшей Государственную Третьяковскую галерею с 2015-го по 2023-й годы. «Газета.uz» публикует главные тезисы из разговора о миссии современных музеев и феномене очередей на художественные выставки.

В мире

Экс-глава США Дональд Трамп с большим отрывом выиграл кокусы в штате Айова — первое внутрипартийное голосование на выборах кандидата в президенты от Республиканской партии. Бизнесмен Вивек Рамасвами, занявший четвёртое место, снялся с гонки.

ВОЗ зафиксировала мировое снижение потребления табака: в 2022 году табак употребляли 1,25 млрд человек — это каждый пятый взрослый. В Узбекистане число потребителей табака, по оценке экспертов, составляет 3,83 миллиона человек.

Милиция в Кыргызстане провела обыски у журналистов независимых проектов Temirov Live и «Айт Айт Десе», несколько человек забрали на допросы. Накануне силовики также пришли в редакцию агентства 24.kg. «Газета.uz» рассказывает, что известно о ситуации.

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