Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 17 мая одобрил закон о смягчении финансовых санкций для бизнеса за правонарушения, связанные с фискальными отметками и маркировкой товаров. Документ отправлен на подписание президенту.

Для этого вносятся изменения в статью 227−1 Налогового кодекса. Размер штрафа по статье 227−1 Налогового кодекса Узбекистана, которую называли «расстрельной», снижается в 50 раз.

Напомним, эта статья предусматривает санкции за нарушение требований по отображению фискальных отметок либо оснащению автоматизированными измерительными средствами учёта или обеспечению интеграции с информационными системами налоговых органов, а также правил обязательной цифровой маркировки товаров. Такое нарушение сейчас влечёт штраф в размере чистой выручки за последний отчётный квартал.

Теперь за первое такое правонарушение штраф составит 2% выручки за квартал, в котором была реализация, а в случае повторного нарушения в течение года сумма увеличивается до 20%.

Кроме того, как отмечалось в указе президента, также списываются 98% задолженностей по финансовым санкциям, применённым ранее за фискальные нарушения по статье 227−1, до вступления указа президента в силу (до 27 февраля). Судебные и исполнительские дела, связанные с их взысканием, прекращаются.

Бизнесу также планировалось возвратить 98% сумм штрафов в счёт предстоящих платежей.

Мубин Мирзаев. Фото: Сенат.

Заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев сообщил, что в 2022—2023 годах по этой статьёй предпринимателей оштрафовали всего на сумму 735 млрд сумов по 1519 случаям, из них у 1025 взыскано 35 млрд сумов, на сегодняшний день у 416 юрлиц имеется задолженность в 9,5 млрд сумов.

По его словам, 690 млрд сумов (98% от 735 млрд сумов) уже исключены из суммы штрафа, 664 предпринимателям, которые уже уплатили штраф на 8 млрд сумов, вернули 7 млрд сумов, ещё 1,1 млрд сумов погашены за счёт будущих платежей.

Мубин Мирзаев заверил, что к 1 июня этот вопрос будет полностью решён.